Xem xét giảm giá điện từ 1.11

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực VN (EVN) khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027. Việc xây dựng phương án phải tuân thủ quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và các quy định liên quan, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội.

EVN có trách nhiệm báo cáo phương án để Bộ Công thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến. Bộ Công thương chủ trì xem xét phương án giá bán lẻ điện bình quân, bảo đảm tiến độ giảm giá điện từ ngày 1.11; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với mặt hàng xăng, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%. Phương án này được xem xét áp dụng trong thời gian từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027. Bộ Tài chính phải hoàn thành việc rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật trước ngày 1.11.2026.

Những yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ xem xét các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, hướng tới hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thông qua các giải pháp về giá điện và chính sách thuế đối với xăng.