Mục tiêu GRDP năm 2027: 30 tỉnh thành từ 10% trở lên, Hải Phòng cao nhất nước

Sáng 7.11, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Nghị quyết của Quốc hội xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực; cần tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP của 34 tỉnh, thành ĐỒ HỌA: LÊ HIỆP (SỬ DỤNG AI)

Ban hành kèm theo nghị quyết là phụ lục về mục tiêu tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) năm 2027 của 34 tỉnh, thành phố.

Trong đó, Hải Phòng cao nhất cả nước, với mục tiêu tăng trưởng 13%. Tiếp theo là Quảng Ninh: 12%; Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thanh Hóa, Phú Thọ: 11%; TPHCM: 10,4%. 22/34 địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng trong khoảng từ 10 - 10,8%.

Có 4 địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP dưới 10% là Sơn La: 9,3%; Quảng Trị, Quảng Ngãi: 9,0%; Đồng Tháp: 8,7%.

Cũng theo nghị quyết, một số chỉ tiêu khác được Quốc hội đặt mục tiêu trong năm 2027 như: GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD, tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp 11,5 - 12,5%, tỷ lệ nội địa hóa một số ngành công nghiệp chủ lực 40 - 42%, tỷ lệ đô thị hóa 54%, tuổi thọ trung bình từ lúc sinh 74,8 tuổi…

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.

Đáng chú ý, về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố (GRDP) 9 tháng qua, có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong đó, Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%; tiếp theo là Hà Tĩnh 12,36%; Hải Phòng 12,08%; Bắc Ninh 11,81%; Ninh Bình 11,31%.