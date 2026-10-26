Để kinh tế số đóng góp 30-35% GRDP vào năm 2030, Khánh Hòa cần làm gì?

Ngày 26.10, phát biểu tại lễ bế mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30-35% GRDP vào năm 2030.

"Để đạt được các mục tiêu cũng như phát triển kinh tế số ở Khánh Hòa thì các giải pháp cơ bản về thể chế chính sách, hạ tầng số, nguồn nhân lực phải được thực hiện đồng bộ", ông Hà nói.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, mong muốn những kết nối, giải pháp tại ngày hội được chuyển hóa thành hành động và kết quả đo lường được ẢNH: BÁ DUY

Về thể chế, Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh các gói chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, nhất là về vốn và nguồn nhân lực, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ số. Tỉnh cũng rà soát, bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả kinh tế số phù hợp với thực tế địa phương.

Về hạ tầng, tỉnh phát triển mạng 5G bảo đảm phủ sóng 100% người dân, thúc đẩy sử dụng giao thức internet thế hệ mới IPv6 và phổ cập điện toán đám mây cho doanh nghiệp. Các dự án hạ tầng số được đẩy nhanh giải ngân, hệ thống thanh toán điện tử cũng được chú trọng phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tham quan mô hình khách sạn thông minh tại ngày hội ẢNH: BÁ DUY

Về nhân lực, tỉnh hỗ trợ hợp tác đào tạo giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân mở các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng số cho người lao động. Cùng với đó, tỉnh đầu tư nhân lực chuyên trách an toàn thông tin và thu hút nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND.

Đồng thời doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, áp dụng mô hình kinh doanh số và đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để tăng năng suất, hiệu quả.

Riêng với các doanh nghiệp công nghệ, ông Nguyễn Thanh Hà mong muốn các doanh nghiệp này cùng đồng hành với tỉnh giải những bài toán đặt ra, từ đó tạo ra các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.