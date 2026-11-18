Từ ngày 18.11 - 8.12, Bảo tàng Hải Phòng tổ chức trưng bày chuyên đề "Hành trình Di sản Việt" tại số 66 Điện Biên Phủ (P.Hồng Bàng, Hải Phòng), giới thiệu hơn 300 hiện vật, cổ vật tiêu biểu cùng nhiều tư liệu, hình ảnh về lịch sử, văn hóa Việt Nam.



Bảo tàng Hải Phòng trưng bày những cổ vật quý trải dài từ thời tiền sử đến triều Nguyễn, trong đó có trống đồng Đông Sơn, đồ gốm cổ, ấn, kiếm... ẢNH: HỒNG NHUNG

Điểm nhấn của trưng bày là những bộ sưu tập cổ vật trải dài từ thời tiền sử đến triều Nguyễn, trong đó có trống đồng Đông Sơn, đồ gốm cổ, ấn, kiếm, trang phục cung đình và các hiện vật chế tác bằng vàng, ngọc.

Khám phá dấu ấn văn hóa Việt qua hàng nghìn năm

Với chủ đề "Dấu ấn khởi nguồn và dòng chảy văn hóa Việt", không gian trưng bày đầu tiên đưa khách tham quan trở về thời kỳ hình thành các nền văn hóa cổ.

Nhiều cổ vật quý giá mang giá trị văn hóa lịch sử được trưng bày ẢNH: HỒNG NHUNG

Những công cụ lao động, vũ khí, đồ trang sức bằng đá thuộc văn hóa Phùng Nguyên phản ánh đời sống của cư dân Việt cổ. Tiếp nối là trống đồng, thạp đồng, tượng và các hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn, thể hiện kỹ thuật luyện kim cùng nghệ thuật tạo hình đặc sắc.

Công chúng còn có dịp chiêm ngưỡng những sản phẩm gốm Việt Nam qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn, với sự thay đổi về kiểu dáng, hoa văn và kỹ thuật chế tác.

Đáng chú ý, phần trưng bày "Tinh hoa văn hóa và kỹ - mỹ thuật" giới thiệu nhiều cổ vật gắn với đời sống cung đình, tầng lớp quý tộc thời phong kiến.

Trong đó, có các loại ấn, kiếm, kim bài, kim khánh, kim bội, đồ pháp lam, trang phục và tranh thêu thời Nguyễn. Những hiện vật bằng vàng, ngọc cùng các sản phẩm chạm khắc, khảm tinh xảo cho thấy trình độ chế tác thủ công của nghệ nhân xưa.

Bên cạnh đó, các bộ sưu tập hoành phi, câu đối, đồ sơn son thếp vàng và vật dụng sinh hoạt truyền thống góp phần tái hiện đời sống văn hóa, thẩm mỹ của người Việt qua nhiều thế kỷ.

Trưng bày "Hành trình Di sản Việt" được tổ chức nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), tạo cơ hội để người dân, du khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên tiếp cận những hiện vật có giá trị lịch sử, tìm hiểu và thêm trân trọng di sản văn hóa dân tộc.