Hải Phòng tổ chức diễn đàn điện ảnh, chiếu miễn phí phim Việt

Bên cạnh đó, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và thành viên các đoàn phim trong khuôn khổ Diễn đàn điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh. Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với TP.Hải Phòng tổ chức. Các suất chiếu diễn ra tại rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng và rạp Thống Nhất (P.Hải Dương). Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 9 giờ 30 ngày 21.11 tại CGV Aeon Mall Hải Phòng.

Trại buôn người là một trong 11 bộ phim được chọn trình chiếu miễn phí dịp này ẢNH: ĐPCC

11 tác phẩm trình chiếu gồm: Trại buôn người, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Cục vàng của ngoại, Anh hùng, Mưa đỏ, Bảy tiên, Ốc mượn hồn, Truy tìm Long Diên Hương, Tử chiến trên không, Hẹn em ngày nhật thực và Mang mẹ đi bỏ. Các bộ phim mang đến nhiều màu sắc của điện ảnh Việt Nam, từ lịch sử, chiến tranh, hành động đến tâm lý, gia đình và đời sống xã hội.

Theo định hướng của VFDA, Diễn đàn điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh còn hướng đến mục tiêu thúc đẩy kết nối giữa điện ảnh với địa phương, mở rộng cơ hội hợp tác sản xuất, phổ biến và xúc tiến điện ảnh. Hải Phòng được kỳ vọng có thêm điều kiện khai thác tiềm năng của điện ảnh trong phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh, bản sắc và con người thành phố.

Bên cạnh chương trình chiếu phim và giao lưu với các đoàn phim, diễn đàn còn có những hoạt động dành cho giới chuyên môn và ngành điện ảnh. Chuỗi sự kiện đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và góp phần thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.



