Huỳnh Lập: Từ web-drama đến phim trăm tỉ

"Hiện tượng" Huỳnh Lập

Chuỗi 3 phim chiếu rạp đạt tổng doanh thu trên 500 tỉ đồng của Huỳnh Lập gồm: Pháp sư mù (2019) với 60 tỉ đồng, Nhà gia tiên (2025) đạt 242 tỉ đồng, và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (2026) hơn 207 tỉ đồng.

Đạo diễn Huỳnh Lập Ảnh: NVCC

Hành trình đến với điện ảnh của Huỳnh Lập bắt đầu từ những video hài trên mạng, hoạt động sân khấu, gameshow, sau đó anh tạo dấu ấn với web-drama Ai chết giơ tay năm 2018. Thành công của loạt phim chiếu mạng này trở thành bước đệm để anh phát triển thành phim chiếu rạp Pháp sư mù, chính thức bước vào thị trường điện ảnh. Xuất phát điểm ấy tạo cho Huỳnh Lập lợi thế về khả năng xây dựng tình huống, tạo tiếng cười, khai thác tâm lý người xem. Nhưng cũng chính kinh nghiệm làm nội dung trực tuyến khiến phim của anh đôi lúc bị nhận xét chưa thoát khỏi cách kể chuyện kiểu web-drama.

3 bộ phim điện ảnh của Huỳnh Lập khác nhau về câu chuyện nhưng có điểm chung là lấy cảm xúc gia đình, văn hóa Việt làm trung tâm, sử dụng yếu tố tâm linh, hài hước để dẫn dắt người xem. Đây cũng là dấu ấn tương đối nhất quán trong cách kể chuyện của Huỳnh Lập. Tuy nhiên, tham vọng chuyển tải nhiều thông điệp đôi khi trở thành hạn chế. Kịch bản của anh thường bị nhận xét ôm đồm, nhiều tuyến truyện, một số tình tiết được đẩy lên cao trào bằng đối thoại thay vì hình ảnh…

Trao đổi với Thanh Niên, Huỳnh Lập cho biết: "Tôi hiểu một số cách kể chuyện của web-drama cũng là khuyết điểm khi làm phim điện ảnh. Do đó với Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, tôi đã cân nhắc, trao đổi rất nhiều với đạo diễn hình ảnh để trau chuốt, tạo ra những thước phim mang tính điện ảnh nhất, hạn chế lời thoại để phim có những khoảng lặng nhất định. Tôi là người cầu toàn nên bất kỳ ý kiến nào cũng tiếp thu và thay đổi, chọn lọc để phù hợp với dòng phim mình theo đuổi và khán giả của dòng phim này".

Nói về những hạn chế trong phim của mình, Huỳnh Lập chia sẻ: "Tôi nghĩ cũng cần một cái nhìn công tâm hơn. Nếu phim dưới trung bình thì khó thuyết phục khán giả đến rạp nhiều trong khoảng 1 tháng khi phim chiếu. Đối với tôi, phim điện ảnh là một góc nhìn, là sự cảm nhận của từng khán giả khi xem. Mỗi phim sẽ có những tần số về mặt cảm xúc phù hợp với từng khán giả. Và phim của tôi may mắn là chạm với tần số của nhiều khán giả".

Khả năng "định vị" thị hiếu

Hơn 500 tỉ đồng không chỉ là thành tích thương mại mà còn phản ánh hành trình của một người làm phim trưởng thành bằng kinh nghiệm thực tế và khả năng kết nối với công chúng. Không thể phủ nhận Huỳnh Lập có khả năng định vị đối tượng khán giả khá rõ. Anh hiểu thế mạnh của mình, kiên trì với những chất liệu quen thuộc và từng bước điều chỉnh cách kể chuyện khi chuyển từ màn ảnh nhỏ trên nền tảng trực tuyến sang màn ảnh rộng.

Phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu do Huỳnh Lập đạo diễn đạt doanh thu trên 207 tỉ đồng Ảnh: ĐPCC

Thành công của Huỳnh Lập đặt ra vấn đề về thị hiếu khán giả Việt hiện nay: Một bộ phim cần đạt đến mức độ hoàn thiện nghệ thuật nào để chinh phục phòng vé? Thực tế cho thấy chất lượng nghệ thuật và doanh thu không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận. Những bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao chưa chắc tạo được sức hút thương mại, trong khi tác phẩm còn hạn chế về kịch bản, cấu trúc vẫn có thể thắng lớn nếu chạm đúng nhu cầu thưởng thức của số đông.

Với Huỳnh Lập, sức hút trước hết nằm ở việc lựa chọn câu chuyện gần gũi. Tình cảm ông bà, cha mẹ, anh em, khoảng cách thế hệ, tín ngưỡng và ký ức gia đình đều là những vấn đề có khả năng tạo đồng cảm với nhiều nhóm tuổi.

Phân tích về câu chuyện trong các phim của mình, đạo diễn lý giải: "Tôi nghĩ đề tài gia đình sẽ không bao giờ nhàm chán, bởi mỗi nhà mỗi cảnh. Vẫn là câu chuyện gia đình, nhưng thời đại và con người thời điểm đó nhìn vào như thế nào thì sẽ được kể không giống nhau. Và bản thân tôi khi kể câu chuyện đó, góc nhìn của tôi sẽ phù hợp với thời đại bây giờ, phù hợp góc nhìn của gen Z khi nghĩ về gia đình của chính họ".

Nói thêm về việc "định vị" thị hiếu khán giả, Huỳnh Lập cho biết không riêng phim điện ảnh mà khi làm các sản phẩm nghệ thuật khác, anh luôn nghiên cứu tâm lý khán giả rất kỹ, từ đó kể câu chuyện làm sao vừa đủ tạo cảm xúc cho người xem mà vẫn giữ được ý đồ nghệ thuật của mình.