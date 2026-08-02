Hàm Trần và Huỳnh Lập so kè trong tháng 8

Sợi chỉ đỏ dự kiến khởi chiếu vào 14.8, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hàm Trần với dòng phim kinh dị sau thời gian anh tập trung cho các dự án phim hành động và truyền hình.

Bộ phim xoay quanh một kẻ cuồng tín thường xuyên chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, trước khi phát hiện trên trán mình xuất hiện một con mắt thứ ba kỳ lạ. Từ đây, nhân vật bị kéo vào chuỗi án mạng liên hoàn cùng những hiện tượng siêu nhiên…

Phim quy tụ dàn diễn viên: Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Ngọc Phước, Trần Nghĩa, Ba Tây, Cao Thùy Linh, Gia Tuệ và Loube Nguyễn.

Cảnh trong phim Sợi chỉ đỏ Ảnh: Chụp từ trailer phim

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu dự kiến khởi chiếu chính thức từ ngày 21.8, do Huỳnh Lập đạo diễn kiêm biên kịch, thuộc thể loại sở trường của anh là hài - chính kịch pha yếu tố kinh dị. Khán giả sẽ theo chân Trí Bình, một chàng trai Gen Z trở về quê nghỉ hè và sống cùng ông nội, một cựu chiến binh đã nghỉ hưu. Khi chứng kiến những hành động bất thường của ông nội, Trí Bình cho rằng ông bị ma ám và tìm cách "trừ tà". Tuy nhiên, hành trình đi tìm sự thật lại mở ra những ký ức chiến tranh, những mất mát chưa thể khép lại...

Phim có sự tham gia của NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Puka, Phương Thanh, Quang Trung, Tín Nguyễn và Huỳnh Lập.

Cả Hàm Trần và Huỳnh Lập đều từng có các tác phẩm ăn khách, nên hai bộ phim được kỳ vọng sẽ chinh phục khán giả giữa một tháng có nhiều phim ngoại ra mắt và trong bối cảnh phim ngoại đang thống trị rạp chiếu.