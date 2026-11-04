Ga Đà Lạt, Hải Phòng kết nghĩa với 2 nhà ga ở Pháp

Chiều 4.11, tại ga Đà Lạt (Lâm Đồng), Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) tổ chức lễ kết nghĩa giữa ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-St Michel. Dịp này, hai bên cũng thực hiện nghi thức gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville.

Lễ gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville ẢNH: T.L

Đây là hoạt động tiếp nối thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville được ký ngày 7.5 tại Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam. Sự kiện mở ra triển vọng hợp tác giữa những nhà ga mang dấu ấn kiến trúc Pháp, hướng đến bảo tồn giá trị di sản, trao đổi kinh nghiệm quản lý và khai thác tiềm năng du lịch đường sắt.

Kết nối di sản, mở hướng hợp tác du lịch

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Chính Nam, Phó tổng giám đốc VNR, cho rằng 4 nhà ga có những điểm tương đồng về lịch sử, kiến trúc và vai trò kết nối du lịch. Nếu ga Hải Phòng gắn với đô thị cảng và mạng lưới giao thông đường biển thì ga Đà Lạt là điểm nhấn kiến trúc giữa không gian cao nguyên.

Tại Pháp, ga Pontorson là cửa ngõ đưa du khách đến Mont-Saint-Michel, còn ga Trouville-Deauville kết nối hành khách với những điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Normandie.

Các đại biểu tham quan đoạn đường sắt răng cưa tại ga Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Nam, điểm gặp gỡ giữa các nhà ga không chỉ nằm ở dấu ấn kiến trúc hay những câu chuyện lịch sử mà còn ở khả năng trở thành cửa ngõ trải nghiệm du lịch, không gian văn hóa cộng đồng và đầu mối giao thông thuận tiện, hấp dẫn hành khách.

Từ quan hệ kết nghĩa, VNR mong muốn hai tập đoàn triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể, trong đó chú trọng trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản nhà ga; phát triển nhà ga gắn với du lịch, dịch vụ và giao thông đa phương thức; quảng bá, xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt. Qua đó, những ý tưởng hợp tác được chuyển thành chương trình có kế hoạch và sản phẩm thực tế.

Lãnh đạo SNCF và VNR ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-St Michel ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với quan hệ kết nghĩa giữa ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-St Michel, hai bên thống nhất thành lập nhóm công tác gồm trưởng ga và các nhân sự hỗ trợ cần thiết. Nhóm sẽ họp định kỳ ít nhất mỗi năm một lần để đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất những hoạt động tiếp theo.

"Tập đoàn sẽ khuyến khích các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với đối tác Pháp để chuyển những ý tưởng tốt thành chương trình có đầu mối, có kế hoạch và có sản phẩm thực tế", Phó tổng giám đốc VNR nhấn mạnh.

Từ ký ức lịch sử đến những hợp tác thiết thực

Đánh giá ý nghĩa của sự kiện, ông Diego Diaz, Giám đốc Đối ngoại SNCF, nhấn mạnh hai sáng kiến kết nghĩa thể hiện kỳ vọng kết nối các vùng miền, đội ngũ nhân sự và những hệ sinh thái đường sắt của hai quốc gia.

Các đại biểu SNCF ghi lại hình ảnh đầu máy xe lửa cổ tại ga Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Diego Diaz, dù các nhà ga không được xây dựng bởi cùng một kiến trúc sư, nhưng đều chia sẻ những giá trị di sản có tầm vóc. Sự kiện là điểm khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác cùng hướng đến tương lai.

"Những hành động hôm nay đang dệt nên sợi dây liên kết sống động giữa hai quốc gia, được kết tinh từ ký ức, kỹ năng chuyên môn và tình hữu nghị, mở ra con đường cho những hợp tác cụ thể, tham vọng và bền vững, phục vụ tương lai ngành đường sắt Việt Nam", ông Diego Diaz chia sẻ.

Ông Diego Diaz, Giám đốc Đối ngoại SNCF, phát biểu tại lễ ký kết ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, tại lễ ký thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville ngày 7.5, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, khẳng định việc kết nghĩa không đơn thuần là gắn kết hai công trình kiến trúc mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa những người làm đường sắt và nhân dân hai nước. Đây là tiền đề cho các dự án hợp tác sâu rộng hơn, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Ga Hải Phòng được xây dựng năm 1901, ga Đà Lạt hình thành trong giai đoạn 1932 - 1938. Cả hai đều là những nhà ga cổ mang dấu ấn kiến trúc Pháp, có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử và gắn liền với quá trình phát triển của ngành đường sắt Việt Nam.

Ga Đà Lạt là điểm tham quan nổi tiếng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho du lịch địa phương ẢNH: LÂM VIÊN

Trong khi đó, ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville có điểm tương đồng về cảm hứng kiến trúc Art Deco kết hợp các yếu tố bản địa. Ngày nay, cả hai đều trở thành điểm tham quan nổi tiếng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho du lịch địa phương.

Dịp này, SNCF trao tặng VNR mô hình ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-St Michel. Các đại biểu cũng thực hiện nghi thức gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa ngành đường sắt hai nước.

Sau buổi lễ, các đại biểu Việt Nam và Pháp cùng trải nghiệm chuyến tàu trên tuyến Đà Lạt - Trại Mát dài 7 km, khám phá vẻ đẹp của di sản đường sắt giữa không gian cao nguyên thơ mộng.