Đường sắt Việt Nam hợp tác với 'ông lớn' metro Trung Quốc

Ngày 1.6, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Tập đoàn Metro Quảng Châu đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về quản lý, vận hành đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và đào tạo nhân lực, hướng tới phục vụ các dự án đường sắt quy mô lớn tại Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV VNR Đặng Sỹ Mạnh cho biết, nhu cầu phát triển đường sắt đô thị tại Việt Nam rất lớn. Đến năm 2035, Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 tuyến metro với tổng chiều dài gần 400 km, trong khi TP.HCM sẽ vận hành 6 tuyến với chiều dài khoảng 183 km.

Đường sắt và Metro Quảng Châu hiện đang phối hợp nghiên cứu gói thầu vận hành tuyến đường sắt nhẹ tại Phú Quốc, đồng thời hướng tới các dự án đường sắt đô thị khác như tuyến Bàu Bàng - Cái Mép.

Ông Mạnh đề nghị Metro Quảng Châu chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, vận hành đường sắt liên đô thị; khai thác đường sắt điện khí hóa khổ tiêu chuẩn có tốc độ dưới 200 km/giờ; phát triển mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) cũng như xây dựng hệ thống đường sắt thông minh.

Đánh giá cao vai trò của VNR trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam, Phó thị trưởng Quảng Châu Lại Chí Hồng cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần thúc đẩy hiện đại hóa mạng lưới đường sắt Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống đường sắt quốc gia quy mô khoảng 7.000 km theo quy hoạch.

Metro Quảng Châu đang quản lý hệ thống đường sắt dài 1.502 km, bao gồm đường sắt đô thị, đường sắt liên thành phố, đường sắt nhẹ. Tại Việt Nam, doanh nghiệp này đã tham gia một số dự án như tư vấn tuyến Metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương), nghiên cứu khả thi tuyến Metro số 4 TP.HCM (Đông Thạnh - Hiệp Phước) và tư vấn thiết kế dự án tàu điện nhẹ tại đảo Phú Quốc.