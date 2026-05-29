Lần đầu tiên đường sắt đưa robot AI phục vụ trên tàu

Sáng 29.5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã ra mắt toa xe chỉ huy trên tuyến QT3/4 Hà Nội - Thái Nguyên.

Đây là toa xe được đầu tư thiết kế, hoàn thiện đa chức năng và tích hợp công nghệ số. Toa xe này không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách mà còn là không gian làm việc, kết nối và điều hành trong khi di chuyển - từng bước hiện đại hóa đường sắt hiện đại theo định hướng của Nghị quyết 57.

Cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến trên tàu hỏa ẢNH: M.H

Về thiết kế, lấy ý tưởng từ hình ảnh tuyến đường sắt răng cưa độc đáo Đà Lạt - Trại Mát, bàn làm việc tại phòng họp của Toa xe chỉ huy được thiết kế theo hình răng cưa, nhằm tiết kiệm tối đa khoảng không gian bên trong toa xe.

Điểm nhấn nổi bật của toa xe là hệ thống kết nối trực tuyến và điều hành hiện đại, cho phép tổ chức họp, chỉ đạo và xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi ngay trên hành trình di chuyển. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng công ty tổ chức họp Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mở rộng trên Toa xe chỉ huy.

Trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, bão lũ, an ninh hay sự cố…, toa xe có thể trở thành “Sở chỉ huy tiền phương” di động, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính linh hoạt và gắn công tác điều hành với thực tiễn hiện trường, hiện thực hóa mục tiêu “đưa hiện trường vào phòng họp”.

Lần đầu tiên robot AI được sử dụng trên khoang VIP nhằm hỗ trợ hành khách ẢNH: M.H

Phòng họp được trang bị trang thiết bị hiện đại, đáp ứng phục vụ đồng thời 20 đại biểu tham dự. Không gian họp được tích hợp một màn hình trung tâm lớn cùng 3 màn hình phụ bố trí dọc bàn họp, đảm bảo mọi vị trí đều có thể theo dõi được đầy đủ thông tin, biểu đồ, hình ảnh hiện trường một cách trực quan, liên tục và đồng bộ.

Với giải pháp kết nối 5G thế hệ mới, toa xe có khả năng duy trì liên lạc và truyền tải dữ liệu liên tục trên toàn tuyến, kể cả các khu vực đèo dốc, đồi núi hiểm trở - nơi trước đây thường gặp nhiều hạn chế về tín hiệu, kết nối và có thể kết nối quốc tế.

Đặc biệt, đường sắt đã thử nghiệm ứng dụng robot phục vụ tại toa xe VIP A34 nhằm hỗ trợ hành khách trong quá trình sử dụng dịch vụ, tăng tính tiện nghi, hiện đại và tạo dấu ấn mới về công nghệ phục vụ trên tàu.

Đường sắt đang hướng tới mô hình "vận tải - điều hành - nghỉ dưỡng - công nghệ" ẢNH: M.H

Robot KettyBot Pro trên tàu hôm nay được trang bị công nghệ AI, hệ thống tự động tránh vật cản 3D, có khả năng di chuyển linh hoạt qua các lối đi hẹp. Robot sẽ trực tiếp đón khách, dẫn đường, quảng cáo giới thiệu sản phẩm, phục vụ món ăn đến tận bàn cho hành khách.

Việc đưa các ứng dụng công nghệ mới vào khai thác không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, mà còn thể hiện quyết tâm của ngành đường sắt trong việc tiếp cận xu hướng chuyển đổi số, xây dựng hình ảnh đoàn tàu hiện đại, thân thiện và ngày càng chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Khoang giường nằm trên toa tàu chỉ huy ẢNH: M.H

Sau chuyến tàu ra mắt hôm nay, toa xe chỉ huy và tổ hợp các toa xe dịch vụ sẽ được đưa vào khai thác thương mại trên toàn bộ các tuyến đường sắt Việt Nam.

Đoàn tàu QT3/4 Hà Nội - Thái Nguyên không chỉ là một sản phẩm mới, mà là bước thử nghiệm quan trọng trong tư duy tổ chức vận tải hiện đại của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với mô hình kết hợp "vận tải - điều hành - nghỉ dưỡng - công nghệ".