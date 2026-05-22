Xe VinFast đạt chuẩn, Quốc hội Indonesia yêu cầu kiện toàn tín hiệu đường sắt

Nhật Minh
22/05/2026 11:00 GMT+7

Ngày 21.5, Ủy ban V Quốc hội Indonesia đã điều trần về vụ tai nạn đường sắt tại Bekasi Timur. Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia xác định, xe VinFast không ghi nhận lỗi, đạt tiêu chuẩn EMC AIS-004 của Ấn Độ, tương đương chuẩn quốc tế UN R10.

Tham dự phiên điều trần vụ tai nạn đường sắt ngày 27.4 có lãnh đạo Ủy ban V Quốc hội Indonesia; Bộ trưởng Bộ Giao thông, Bộ Công Chính, Cảnh sát Quốc gia; Ban lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt quốc gia Indonesia (PT KAI), Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia (KNKT)...

Báo cáo của KNKT tại phiên điều trần chỉ rõ thiết bị ghi dữ liệu xe Vinfast, không ghi nhận bất kỳ lỗi hệ thống nào trong vòng 1 giờ trước sự cố

Báo cáo của KNKT về hệ thống đường sắt cho biết, tín hiệu UB104 bị nhiễu do ánh sáng môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng thị giác cho lái tàu. Tín hiệu xuất phát J12 tại ga Bekasi hiển thị màu xanh do hệ thống tín hiệu phân mảnh không đồng bộ giữa các phân đoạn điều độ mặc dù phía trước vẫn còn tàu. 

Báo cáo cũng ghi nhận có sự chậm trễ trong truyền thông tin giữa PK Timur và PK Selatan; cơ chế vận hành chưa bao quát toàn tuyến khi xảy ra sự cố; tàu Argo Bromo Anggrek chạy sớm 3 phút so với Biểu đồ chạy tàu (GKP), không tuân thủ quy định xuất phát của ngành đường sắt.

Về xe taxi Green SM, dữ liệu hộp đen ghi nhận tài xế chuyển cần số sang vị trí N khi xe đang xuống dốc, khiến xe mất khả năng di chuyển dù đã đạp ga. KNKT xác định sự cố xe taxi Green SM chỉ là một trong các sự kiện khởi đầu trong chuỗi sự cố tại Bekasi Timur.

Báo cáo của KNKT cũng ghi nhận yếu tố tâm lý trong tình huống khẩn cấp của tài xế taxi. Theo đó, tài xế có biểu hiện hoảng loạn khi sự cố xảy ra, dẫn đến chuỗi thao tác kỹ thuật không phù hợp trong tình huống khẩn cấp như: hốt hoảng nhấn ga đến 25% rồi tăng vọt lên 51% trong khi xe vẫn ở số N; sau đó "gạt cần số về lại D nhưng quên không đạp ga"; rồi "gạt mạnh cần số về hẳn P, liên tục đạp phanh và bấm nút On/Off hệ thống. Đây là một trong các yếu tố được KNKT nêu trong nhận định sơ bộ về chuỗi nguyên nhân của vụ việc.

Về xe VinFast, OBU, tức thiết bị ghi dữ liệu xe, không ghi nhận bất kỳ lỗi hệ thống nào trong vòng 1 giờ trước sự cố. Xe đạt tiêu chuẩn EMC AIS-004 của Ấn Độ, tương đương chuẩn quốc tế UN R10. Xe được trang bị hệ thống an toàn Electric Parking Lock Module (EPP).

Theo kết quả sơ bộ từ phiên điều trần, KNKT nhận định vụ việc xuất phát từ nhiều yếu tố hệ thống, bao gồm bất cập trong hệ thống tín hiệu đường sắt, chậm trễ trong điều hành và liên lạc, hạn chế trong quy trình vận hành và phản ứng khẩn cấp, cùng yếu tố tâm lý khi tài xế hoảng loạn trong tình huống khẩn cấp.

Trên cơ sở các nội dung được báo cáo, Quốc hội Indonesia yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện đánh giá, kiểm tra toàn diện hệ thống tín hiệu và an toàn đường sắt, đẩy nhanh xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui tại các giao cắt nguy hiểm, nâng cấp Trung tâm Điều hành vận hành đường sắt (OCC), đồng thời nâng cao năng lực cho lái tàu và nhân viên tín hiệu đường sắt.

Trước đó, tối 27.4, vụ va chạm nghiêm trọng giữa 2 tàu hỏa xảy ra gần thủ đô Jakarta (Indonesia) đã khiến 16 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra tại Bekasi, khu vực giáp Jakarta, một chiếc taxi điện của Hãng Green SM chi nhánh Indonesia bất ngờ dừng tại điểm giao cắt đường sắt gần ga Bekasi Timur. 

Sự cố này buộc một đoàn tàu ngoại ô phải dừng lại trên đường ray. Nhưng không may sau đó, một đoàn tàu đường dài chạy tuyến Jakarta - Surabaya đã lao tới và đâm trực diện vào đoàn tàu đang dừng, gây ra va chạm.

VinFast được vinh danh 'Nhà sản xuất xe điện của năm' tại Ấn Độ

VinFast được vinh danh với giải thưởng "Nhà sản xuất xe điện của năm" tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận đà phát triển mạnh mẽ của VinFast trên thị trường, danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng và cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh tại Ấn Độ.

