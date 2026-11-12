Điện ảnh đóng góp gần 13.000 tỉ đồng mỗi năm cho TP.HCM

Điện ảnh là một trong những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh nổi bật, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa TP.HCM Ảnh: NSX

Điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn tạo sức bật cho công nghiệp văn hóa TP.HCM

Công nghiệp văn hóa đang trở thành một trong những khu vực kinh tế có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý tại TP.HCM. Theo thông tin từ Sở VH-TT TP.HCM, toàn thành phố hiện có hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn và tạo việc làm cho khoảng 97.000 lao động.

Đáng chú ý, tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GRDP thành phố tăng từ 3,54% năm 2020 lên khoảng 5,7% vào cuối năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm. Những con số này cho thấy công nghiệp văn hóa đã vượt ra ngoài phạm vi hoạt động văn hóa đơn thuần, đang hình thành một khu vực kinh tế có quy mô đáng kể.

Trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, điện ảnh được xác định là một trong những ngành có lợi thế cạnh tranh nổi bật. Doanh thu điện ảnh tại TP.HCM ước đạt khoảng 500 triệu USD mỗi năm, tương đương 12.950 tỉ đồng, đóng góp khoảng 0,43% GRDP và chiếm khoảng 40% thị phần điện ảnh cả nước.

Ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, kết hợp nghệ thuật với công nghệ, truyền thông và thương mại. Chuỗi giá trị của lĩnh vực này đã mở rộng từ bán vé, tài trợ, quảng cáo, bản quyền đến phân phối nội dung số, đồng thời gắn với du lịch, dịch vụ và kinh tế ban đêm...

Các concert quy mô lớn đang mở rộng chuỗi giá trị của ngành công nghiệp biểu diễn, từ bán vé, tài trợ đến khai thác bản quyền và nội dung số Ảnh: NSX

Không chỉ nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo cũng là lĩnh vực có nhiều điều kiện phát triển nhờ thị trường tiêu dùng lớn và hoạt động truyền thông, thương mại sôi động của thành phố. Trong khi đó, lĩnh vực nội dung số, trò chơi điện tử và giải trí đang có tốc độ tăng trưởng nhanh. Một số doanh nghiệp đã chuyển từ mô hình sản xuất sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái nội dung, thương mại trên nhiều nền tảng và từng bước làm chủ tài sản trí tuệ. Theo Sở VH-TT TP.HCM, lĩnh vực phát thanh, truyền hình đạt khoảng 12.000 tỉ đồng/năm, trong khi lĩnh vực xuất bản đạt khoảng 110.000 tỉ đồng/năm.

Tập trung 5 lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh

Trước quy mô và tiềm năng ngày càng lớn của thị trường, TP.HCM xác định không phát triển dàn trải tất cả các lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Theo định hướng giai đoạn 2026 - 2030, thành phố tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa và xuất bản.

"Thành phố phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GRDP, tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm, hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa. Trước mắt, thành phố tập trung triển khai các dự án dẫn dắt: phát triển hệ sinh thái biểu diễn nghệ thuật lấy Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ làm hạt nhân; Lễ hội Ánh sáng TP.HCM; xây dựng TP.HCM thành Trung tâm âm nhạc và sự kiện quốc tế của khu vực", Sở VH-TT TP.HCM cho hay.