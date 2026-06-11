'Mơ show' mở màn chuỗi biểu diễn tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ

Mơ show ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật kết hợp nghệ thuật xiếc, rối, mapping Ảnh: BTC

Có gì trong vở diễn nghệ thuật xiếc, rối Mơ Show?

Hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026), vở diễn nghệ thuật xiếc, rối Mơ Show được UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở VH-TT TP.HCM đầu tư, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM thực hiện. Đây là vở diễn quy mô lớn, trình diễn lần đầu tiên tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ - công trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm của thành phố.

Vở diễn nghệ thuật xiếc rối với phần dàn dựng độc đáo, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp nghệ thuật xiếc, rối, mapping. Với sự tham gia của đội ngũ nghệ sĩ tài năng Việt Nam và quốc tế, Mơ show kể nên câu chuyện giàu cảm xúc và tính biểu tượng cao. Nghệ thuật múa rối dẫn dắt mạch truyện, nghệ thuật xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn và kỹ thuật trình chiếu mapping mở ra thế giới nội tâm đầy sắc màu của nhân vật. Vở diễn được ra mắt nhằm chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và mang ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là công trình văn hóa - nghệ thuật trọng điểm của thành phố, được đầu tư hiện đại với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, phục vụ các chương trình nghệ thuật và sự kiện quy mô lớn Ảnh: BTC

Mơ show có ba suất công diễn dành cho đại biểu và khách mời vào các ngày 12.6, 13.6 và 14.6 Ảnh: BTC

Với thời lượng 70 phút, Mơ show là hành trình đến với nghệ thuật, sự trưởng thành của một đứa bé từ những cảm nhận đầu tiên về ánh sáng, màu sắc, sự sống đến khi khám phá và gọi tên các cung bậc cảm xúc của mình. Thông qua vở diễn, đội ngũ sáng tạo mong muốn gửi gắm khát vọng của những người làm nghệ thuật Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong hành trình sáng tạo và phát triển nghệ thuật đương đại mang đậm bản sắc văn hóa TP.HCM.

Vở diễn nghệ thuật xiếc, rối Mơ show được kỳ vọng mang đến không gian trải nghiệm nghệ thuật gần gũi, sinh động, góp phần tái định vị nghệ thuật xiếc rối như một hình thức nghệ thuật chất lượng cao, có khả năng khám phá nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả hướng đến giáo dục giá trị chân, thiện, mỹ. Chương trình cũng giúp khai thác, từng bước định vị Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là không gian biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao của thành phố. Trung tâm Nghệ thuật hướng đến xây dựng sản phẩm nghệ thuật hiện đại, gần gũi, phục vụ đa dạng đối tượng khán giả và thử nghiệm mô hình kể chuyện kết hợp công nghệ biểu diễn mới nhằm tối ưu hóa công năng của rạp.

Các suất diễn bán vé chính thức Mơ show sẽ mở bán từ ngày 20.6, lịch diễn dự kiến 10 giờ sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.



