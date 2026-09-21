Sở VH-TT TP.HCM lên tiếng về ồn ào của Trường Giang

Trường Giang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội trong thời gian gần đây Ảnh: Vũ Đoan

Những ngày qua, ồn ào đời tư liên quan đến Trường Giang thu hút sự quan tâm khi nhiều clip cũ của nam diễn viên bất ngờ bị chia sẻ lại trên mạng xã hội. Trong đó, đáng chú ý là những clip ghi lại những màn tương tác của Trường Giang với các đồng nghiệp nữ trong các gameshow nhận về ý kiến trái chiều.

Liên quan đến ồn ào này, đại diện Sở VH-TT TP.HCM vừa đưa ra phản hồi. Theo Sở, đối với người hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ, việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử cũng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là đối với những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng.

Căn cứ theo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ban hành kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, xác định các chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, báo chí, truyền thông và không gian mạng.

Phía Sở cho rằng việc đánh giá trường hợp của Trường Giang cần dựa trên thông tin được xác minh và bối cảnh cụ thể Ảnh: NVCC

Theo đó, người hoạt động nghệ thuật cần tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật. Trong ứng xử với đồng nghiệp, cần tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp; trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp.

Sở VH-TT TP.HCM nói gì về ồn ào của Trường Giang?

Sở VH-TT TP.HCM nêu quan điểm: "Người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nghề nghiệp; có cách ứng xử văn minh, đúng mực, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng".

Đối với trường hợp của Trường Giang, phía Sở VH-TT TP.HCM cho rằng việc xem xét, đánh giá cần dựa trên thông tin được xác minh đầy đủ, bối cảnh, tính chất và mức độ của từng hành vi cụ thể, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử có liên quan. Do đó, cần thận trọng khi đưa ra nhận định, kết luận chỉ trên cơ sở những thông tin, hình ảnh đang được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội.

Phía Sở nói thêm: "Trước phản ứng của khán giả về một sự việc được dư luận quan tâm có thể có những ý kiến và cách nhìn nhận khác nhau. Việc đánh giá những phản ứng này có phù hợp hay không cần căn cứ vào tính chất của sự việc, thông tin được kiểm chứng và cách thức thể hiện, đồng thời bảo đảm sự khách quan, văn minh và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của các bên liên quan".



