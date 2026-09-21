Khán giả tranh luận khi Trường Giang xuất hiện trong '2 ngày 1 đêm'

Tập 101 của chương trình 2 ngày 1 đêm lên sóng tối 20.9, với khách mời là Võ Tấn Phát, Song Luân và Hữu Đằng. Các nghệ sĩ tiếp tục thực hiện những thử thách mà ban tổ chức đặt ra, mang lại nhiều tình huống hài hước cho người xem. Sau 18 giờ đăng tải trên YouTube, tập phát sóng này chạm mốc 1 triệu lượt theo dõi, cho thấy sự quan tâm dành cho show thực tế này.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trường Giang trong tập 101 được nhiều người quan tâm. Khán giả cho rằng những hình ảnh trong tập này được quay vào thời điểm trước khi nam diễn viên ra thông báo vắng mặt trong đợt ghi hình 2 ngày 1 đêm, giữa lúc vướng phải ồn ào đời tư.

Khán giả nói gì về sự xuất hiện của Trường Giang trong '2 ngày 1 đêm'?

Hình ảnh Trường Giang trong tập 101 của chương trình 2 ngày 1 đêm Ảnh: Cắt từ clip

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản tranh luận về sự xuất hiện của Trường Giang. Có ý kiến tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng nam diễn viên không còn phù hợp để tiếp tục đồng hành với chương trình. Một người dùng viết: “Các bạn trẻ đều rất năng lượng, nên không có Trường Giang cũng không sao”. “Có nhiều nghệ sĩ mà, đâu nhất thiết chương trình phải có Trường Giang thì mới vui và hấp dẫn”, người xem khác chia sẻ.

Tuy nhiên cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng qua các mùa phát sóng, Trường Giang đã trở thành một mảnh ghép quan trọng của chương trình. Do đó, có ý kiến mong anh tiếp tục đồng hành để kết nối các nghệ sĩ, mang lại tiếng cười cho khán giả.

Một người xem chia sẻ: “Thật ra không có Trường Giang thì ai làm đầu tàu, ai dẫn dắt câu chuyện mà mọi người tiêu cực quá”. Tài khoản khác viết: “Ai mà không có lỗi, tha thứ cho người ta chứ”.

Khán giả cho rằng đây là tập được ghi hình trước khi nam diễn viên vướng ồn ào Ảnh: NSX

Trước đó, giữa ồn ào liên quan đến chuyện đời tư, Trường Giang có bài đăng dài trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi đến khán giả. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Hai mươi năm làm nghề, có điều Giang làm được, cũng có điều đáng ra mình có thể làm tốt hơn. Quá khứ không thể thay đổi. Điều Giang có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày. Bây giờ, điều quý giá nhất với Giang là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình”.

Đồng thời, sau khi cân nhắc và trao đổi với nhà sản xuất, Trường Giang thông báo vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của chương trình 2 ngày 1 đêm. Nam nghệ sĩ nói anh muốn dành quãng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm.

“Giang chân thành cảm ơn những tình cảm mọi người đã dành cho Giang. Mong quý vị khán giả vẫn luôn yêu thương và tiếp tục đồng hành cùng chương trình”, Trường Giang viết trong bài thông báo ngày 16.9.