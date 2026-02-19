Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Minh Hy
Minh Hy
19/02/2026 12:48 GMT+7

Kể từ khi làm cha của 3 nhóc tì, Trường Giang có nhiều nỗi lo và trăn trở hơn. Anh sợ rằng con cái phải chịu tổn thương mà mình không giúp đỡ được gì.

Trường Giang trải lòng về hành trình làm cha

Trong chương trình Ở đây có ai? với chủ đề Tết này khác tết xưa, Trường Giang và Minh Anh có những tâm tình đầu xuân xoay quanh dự án Nhà ba tôi một phòng cũng như chuyện gia đình. Sau 6 năm trở lại với điện ảnh, Trường Giang đặt nhiều kỳ vọng "đứa con tinh thần" của mình có thể chạm đến khán giả. Vì anh và cả ê-kíp đã dành nhiều tâm sức cho dự án này.

Trường Giang tiết lộ điều sợ nhất khi làm cha- Ảnh 1.

Minh Anh là nữ chính trong phim Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang

Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, Trường Giang biết ơn Nhã Phương vì đã chăm sóc chu toàn cho gia đình và lo lắng cho cả công việc của anh. Anh nói: "Vợ luôn là người bên cạnh, yêu thương, dìu dắt, chia sẻ và hỗ trợ. Ngoài việc làm giám đốc casting vợ còn giúp đỡ cho hai bạn diễn viên nữ. Đặc biệt, vợ cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mái ấm nên tôi mới có thể yên tâm để làm phim".

Bên cạnh đó, Trường Giang cho biết điều mình lo sợ nhất khi làm cha là nhìn các con chịu tổn thương. "Điều khiến tôi sợ nhất là nỗi đau của con mà mình không can thiệp được. Điều đau đớn nhất không phải là mình không có kinh tế, y tế lo cho con hay ở bên cạnh con mà là khi mình nhìn thấy con tổn thương nhưng không làm gì khác được", Mười Khó tâm sự. Song song đó, ông xã Nhã Phương bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể ở bên cạnh vợ trong khoảng khắc các con chào đời.

Trường Giang tiết lộ điều sợ nhất khi làm cha- Ảnh 2.

Trường Giang xúc động nhắc về gia đình

Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi nếu có thể nhắn nhủ với mình ở những ngày chưa nổi tiếng, Trường Giang xúc động: "Cảm ơn vì đã làm việc nỗ lực". Anh nhớ về những ngày đầu bước chân vào nghề, khi được làm việc và học hỏi cùng Hoài Linh, nam diễn viên 8X miệt mài làm việc, cố gắng phấn đấu. Vì ông xã Nhã Phương tin rằng khi cơ hội đã qua đi thì rất khó để có thể tìm lại. Anh nhấn mạnh mình không bao giờ để khán giả nhìn thấy những phút giây mệt mỏi và gục ngã. Thay vào đó, đạo diễn Nhà ba tôi một phòng chỉ muốn truyền tải năng lượng tích cực đến mọi người.

Đối với Trường Giang, anh từng ngày cống hiến cho nghệ thuật, đồng thời luôn học hỏi, rèn luyện vì sợ rằng bản thân lạc hậu. Anh mong diễn viên trẻ Minh Anh trân trọng cơ hội mình đang trong nghề và cố gắng nhiều hơn để theo đuổi ước mơ.

Khám phá thêm chủ đề

Trường Giang Nhã Phương Minh Anh nhà bà tôi một phòng Làm cha
