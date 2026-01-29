Trường Giang: Nếu nói bị chửi, ai bị chửi nhiều hơn tôi...

Trường Giang có những chia sẻ về dự án anh lần đầu làm đạo diễn Ảnh: ĐPCC

Chiều 29.1, Trường Giang tổ chức buổi showcase tại TP.HCM, giới thiệu dàn diễn viên cũng như dự án phim Nhà ba tôi một phòng. Sự kiện có sự tham gia của diễn viên Lê Khánh, Anh Tú Atus, Minh Anh và Hoa hậu Như Vân.

Trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng, Trường Giang chọn kể một câu chuyện gia đình giản dị nhưng giàu chiều sâu cảm xúc, xoay quanh ông Thạch và cô bé An (Đoàn Minh Anh). Bộ phim đặt hai cha con vào những va chạm đời thường, những biến cố lặng lẽ nhưng đủ để làm nổi bật giá trị của sự thấu hiểu, yêu thương và trân quý tình cảm gia đình. Với Trường Giang, đây không chỉ là sự trở lại đơn thuần, mà còn là dịp anh nhìn lại con đường làm nghề bằng một góc nhìn chín chắn hơn.

Trường Giang và dàn diễn viên phim Nhà ba tôi một phòng tại buổi showcase Ảnh: L.X

Nói về hành trình lần đầu đảm nhận cùng lúc ba vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên trong cùng một dự án, Trường Giang cho biết đây là thử thách không nhỏ, đòi hỏi anh phải cân bằng giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm điều hành tổng thể bộ phim. Khi lựa chọn diễn viên cho dự án, nam nghệ sĩ cho biết tiêu chí hàng đầu chính là diễn xuất và sự phù hợp với nhân vật. "Khán giả mùa tết, sau một năm làm việc vất vả, họ cần xem một câu chuyện chỉn chu, có chuyển biến tâm lý rõ ràng. Dù là hài, buồn hay bi thì nhân vật cũng phải có hành trình cảm xúc", anh chia sẻ.

Trong phim Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú Atus và Minh Anh vào vai một đôi tình nhân trẻ. Tuy nhiên, thời gian qua, cả hai vướng phải một số ồn ào liên quan đến đoạn clip hậu trường thể hiện sự thân thiết, được lan truyền trên mạng xã hội.

Anh Tú Atus đóng cặp cùng diễn viên Minh Anh, kém anh 15 tuổi Ảnh: L.X

Chia sẻ tại sự kiện, Anh Tú Atus cho biết anh đón nhận sự việc với tâm thế khá bình thản, song không khỏi lo lắng cho bạn diễn. Theo nam diễn viên, ở độ tuổi còn rất trẻ, việc Minh Anh phải đối mặt với những phản ứng tiêu cực là điều không công bằng. "Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn nhận câu chuyện theo hướng tích cực hơn. Nếu những lời công kích kéo dài, điều đó sẽ gây áp lực lớn cho Minh Anh, nhất là khi bạn còn là con gái", Anh Tú Atus bày tỏ.

Về phía mình, Minh Anh khẳng định mối quan hệ giữa cô và Anh Tú Atus chỉ dừng lại ở mức anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Nữ diễn viên thừa nhận có thời điểm buồn và áp lực trước những ý kiến trái chiều, song hiện tại đã dần lấy lại tinh thần để tập trung cho công việc và tin rằng khán giả đã có cái nhìn cởi mở hơn.

Trường Giang cũng cho biết anh thấu hiểu những áp lực mà diễn viên, đặc biệt là các gương mặt trẻ, phải đối mặt khi hoạt động trong môi trường giải trí. Khi Minh Anh chia sẻ về sự việc, nam đạo diễn đã động viên và khuyên cô nên giữ im lặng, tập trung làm nghề. "Tôi dặn Minh Anh không được phép trả treo, cứ cống hiến hết mình. Khi còn hoạt động nghệ thuật, sẽ luôn có sự so sánh, từ chuyện này sang chuyện khác, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Vì vậy, tốt nhất là im lặng làm việc. Tôi luôn giữ cho mình một tiêu chí là chăm chỉ trong im lặng. Nếu nói về việc bị chửi, thì ai bị chửi nhiều hơn tôi trong dàn diễn viên này", anh nói.

Tại sự kiện, đạo diễn Trường Giang công bố Nhà ba tôi một phòng chính thức vượt kiểm duyệt và gắn nhãn phân loại K. Theo ông xã Nhã Phương, bộ phim không đặt nặng yếu tố kịch tính, gây sốc với những ngôn từ bạo lực mà tập trung khai thác những câu chuyện đời thường, mối quan hệ cha con và giá trị gia đình gần gũi với số đông khán giả Việt.

Theo Trường Giang, anh luôn rất thận trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là các từ ngữ chửi thề hay cách xưng hô "mày - tao", dù là trong phim chiếu tết hay bất kỳ dự án nào khác. Anh nhấn mạnh, sự tiết chế này không xuất phát từ việc lo ngại phân loại phim, mà đến từ ý thức về sức lan tỏa và ảnh hưởng xã hội của điện ảnh.

Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang làm đạo diễn, nhà sản xuất, dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 17.2) Ảnh: ĐPCC

"Nếu một bộ phim có cơ hội tiếp cận đông đảo khán giả, tôi càng phải cân nhắc kỹ hơn. Tôi rất quan ngại việc những câu thoại thiếu kiểm soát có thể tác động tiêu cực đến giới trẻ. Là người cha của ba con, khi nuôi dạy con thì tôi biết được mức độ ảnh hưởng của lời nói đối với tâm lý trẻ nhỏ. Đôi khi, chỉ một câu nói mang tính "sát thương" cũng có thể ảnh hưởng tâm lý các bé lâu dài. Vì vậy, mọi lựa chọn trong quá trình làm phim của tôi không nhằm phục vụ yếu tố phân loại, mà hướng đến mong muốn tạo ra những tác phẩm có sức lan tỏa tích cực, mang giá trị giáo dục", Trường Giang chia sẻ.