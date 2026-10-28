Điện ảnh Việt Nam dựng 'ngôi nhà chung' tại Tokyo

Ngày 28.10, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chính thức khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Chợ nội dung TIFFCOM 2026. Sự kiện diễn ra song hành cùng Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 39 (TIFF 2026), thu hút đông đảo giới chuyên môn quốc tế ngay từ ngày đầu mở cửa.

Tại gian số 2-01, VFDA tạo dựng điểm hẹn cho các nhà làm phim Việt Nam gặp gỡ đối tác quốc tế, mở ra những cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành và tìm kiếm bối cảnh quay tại Việt Nam.

Toàn cảnh gian hàng tại Chợ nội dung TIFFCOM 2026 Ảnh: VFDA cung cấp

Là một trong những chợ nội dung hàng đầu châu Á, TIFFCOM năm nay quy tụ 322 đơn vị triển lãm và gần 4.600 đại biểu đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự hiện diện đều đặn của Việt Nam tại một thị trường chuyên nghiệp như thế này mang ý nghĩa vượt ra ngoài một hoạt động trưng bày đơn thuần.

Điểm hẹn thường niên của phim Việt tại Nhật

Tiếp nối bước khởi đầu từ năm 2025, gian hàng năm nay được VFDA đầu tư bài bản hơn với không gian rộng rãi, nằm ở khu vực trung tâm, nơi tập trung nhiều tổ chức điện ảnh, hãng sản xuất và phát hành lớn của thế giới. Từ hình ảnh các tác phẩm, hoạt động liên hoan phim đến thông tin chi tiết về bối cảnh quay, mọi thứ được thiết kế trực quan để khách tham quan dễ dàng tiếp cận và trao đổi.

Lễ khai trương do TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chủ trì. Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản; ông Đào Trọng Đức, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp, nhà làm phim trong và ngoài nước.

Từ phải sang: Đại sứ Phạm Quang Hiệu, TS Ngô Phương Lan cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh khai trương gian hàng Ảnh: VFDA cung cấp

TS Ngô Phương Lan chia sẻ: "Chúng tôi rất mong muốn điện ảnh Việt Nam và hình ảnh đất nước xuất hiện hằng năm tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo cũng như TIFFCOM. Để làm được điều đó, hiệp hội đã chủ động kết nối các địa phương, doanh nghiệp nhằm huy động nguồn lực. Gian hàng không chỉ giới thiệu hình ảnh quốc gia mà còn hướng tới trở thành một 'ngôi nhà chung', nơi các nhà làm phim Việt Nam có thể gặp gỡ đối tác, giới thiệu tác phẩm mỗi khi đến Tokyo".

Đáng chú ý, việc duy trì gian hàng không phụ thuộc vào việc năm đó có phim Việt được chọn tranh giải hay không. Việc hiện diện thường xuyên tại chợ nội dung giúp điện ảnh Việt Nam giữ vững vị trí trong mạng lưới nghề nghiệp quốc tế, đồng thời tạo lối đi thực chất cho các thế hệ nhà làm phim trẻ.

Tại gian hàng năm nay, các nhà sản xuất Việt Nam cũng tích cực chào bán dự án mới. Tiêu biểu có phim hoạt hình Lớp học mật ngữ: Cuộc đua sao chổi do nhà sản xuất Lương Minh Hằng giới thiệu, đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh thực hiện, hợp tác cùng Dee Dee Studio và CGV phát hành.

Ngay trong ngày đầu tiên, gian hàng đã đón tiếp nhiều đơn vị sản xuất, phát hành và truyền thông lớn từ Nhật Bản cũng như các thị trường quốc tế. Trong đó có nhiều cái tên đáng chú ý như Gateway Entertainment, NTT DOCOMO Studio & Live (Nhật Bản) hay TVB Limited (Hồng Kông).

TS Ngô Phương Lan trao đổi với bà Kaori Ikeda, Giám đốc điều hành TIFFCOM, về hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam và cơ hội kết nối với các đối tác quốc tế Ảnh: VFDA cung cấp

Đại diện Gateway Entertainment dành thời gian tìm hiểu sâu về khả năng chọn bối cảnh quay tại Việt Nam, đồng thời hỏi thủ tục gửi phim tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Những cuộc trao đổi này cho thấy các đối tác nước ngoài đang dành sự quan tâm rất đa dạng cho thị trường Việt Nam, từ khâu sản xuất đến phân phối.

Ba nội dung trọng tâm được VFDA đẩy mạnh tại TIFFCOM 2026 bao gồm: Liên hoan phim DANAFF V, Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) và hệ thống bối cảnh quay phong phú tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng. Sự đồng hành trực tiếp của lãnh đạo các địa phương ngay tại Tokyo giúp việc quảng bá cảnh quan gắn liền với những cam kết thực tế về điều kiện hỗ trợ đoàn phim.

Nỗ lực đưa điện ảnh Việt bước ra thế giới

Bên cạnh các hoạt động tại gian hàng, ngày 29.10, VFDA tiếp tục tổ chức hội thảo chuyên đề "Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế". Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất từ Nhật Bản và Việt Nam để thảo luận câu chuyện giữ gìn bản sắc nhưng vẫn bắt kịp xu hướng thị trường toàn cầu.

Các đối tác không chỉ quan tâm đến việc giới thiệu, phát hành tác phẩm mà còn tìm kiếm những cơ hội kết nối trực tiếp với các hoạt động điện ảnh tại Việt Nam Ảnh: VFDA cung cấp

Nhìn lại chuỗi hoạt động từ Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) cho đến TIFFCOM (Nhật Bản), có thể thấy VFDA đang theo đuổi một hướng đi kiên trì: Hiện diện thường xuyên ở những nơi quyết định sản xuất và phát hành quốc tế được đưa ra. Những cái bắt tay tại chợ phim có thể chưa mang lại dự án triệu đô ngay lập tức, nhưng đó là nền tảng để đối tác nước ngoài ghi nhớ và tìm đến Việt Nam khi có cơ hội.

Một điểm rất đáng ghi nhận là toàn bộ các hoạt động quảng bá này đều do VFDA, một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự chủ, đứng ra khởi xướng và triển khai. Không sử dụng ngân sách nhà nước, hiệp hội đã tự lực huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp điện ảnh thành viên và đơn vị đồng hành.

Từ bước đi tự lực ấy, điện ảnh Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế chủ động trên bản đồ khu vực. Không chỉ đơn thuần là đi quảng bá hình ảnh, những chuyến đi này đang mang lại cơ hội phát triển thực chất cho các doanh nghiệp và nhà làm phim Việt trong môi trường quốc tế ngày càng hội nhập.