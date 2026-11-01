Concert Việt bán sạch vé vẫn có thể chịu lỗ, vì sao?

Ngành âm nhạc Việt Nam đứng trước cơ hội phát triển lớn nhưng cũng đối mặt không ít thách thức

Ảnh: BTC

Hội thảo Korea - Vietnam Content Connect 2026 vừa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đại diện các công ty giải trí, đơn vị quản lý nghệ sĩ, nhà sản xuất cùng nhiều đối tác trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc và Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Korea Spotlight 2026, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức.

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp hai nước tập trung trao đổi về tiềm năng thị trường âm nhạc, chiến lược đưa văn hóa Việt Nam ra quốc tế, cũng như cơ hội kinh doanh từ cộng đồng người hâm mộ và tài sản sở hữu trí tuệ (IP).

Ba vấn đề trọng tâm được đặt ra gồm phát triển nghệ sĩ Việt Nam, xây dựng nền tảng cho ngành công nghiệp âm nhạc trong nước và tham khảo kinh nghiệm từ mô hình Hàn Quốc. Qua đó, những cơ hội song hành cùng thách thức trong quá trình hình thành hệ sinh thái âm nhạc chuyên nghiệp, có khả năng cạnh tranh quốc tế cũng được nhận diện.

Thị trường tăng trưởng nhưng còn nhiều dư địa

Tại phiên thảo luận đầu tiên, các diễn giả phân tích sự thay đổi trong hành vi thưởng thức âm nhạc, tiềm năng khai thác tài sản sở hữu trí tuệ và những điều kiện cần thiết để phát triển ngành công nghiệp âm nhạc trong nước.

Ông Michael Choi, Giám đốc điều hành InQ International, nhận định thị trường âm nhạc Việt Nam đã thay đổi nhanh chóng trong những năm gần đây. Nhớ lại lần đầu đến Việt Nam làm việc vào năm 2017, ông cho biết các chương trình âm nhạc khi đó thường có quy mô nhỏ, chủ yếu phát vé miễn phí. Trong khi đó, hiện nay, khán giả đã sẵn sàng chi trả những khoản tiền đáng kể để tham dự các show giải trí, concert. Đây là dấu hiệu cho thấy sức mua của công chúng gia tăng, mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Các diễn giả trao đổi về tiềm năng phát triển của thị trường âm nhạc Việt Nam và cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế Ảnh: BTC

Đồng quan điểm, bà Đinh Thị Nam Phương, Giám đốc chiến lược nội dung DatVietVAC, cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển lĩnh vực này, từ bản sắc văn hóa phong phú, dân số trẻ đến mức độ phổ cập của các nền tảng số. Cùng với chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, nhu cầu thưởng thức nội dung âm nhạc và giải trí của công chúng cũng tăng lên.

Sự chuyển biến thể hiện qua sức hút của những chương trình như Rap Việt và sự gia tăng các concert, đại nhạc hội bán vé. Nếu trước đây, nhiều chương trình biểu diễn trực tiếp chưa đặt nặng doanh thu từ vé, thì nay, khán giả đã có thói quen chi trả để thưởng thức các sự kiện âm nhạc quy mô lớn. Riêng trong tháng 10, số lượng chương trình âm nhạc lớn nhỏ được tổ chức cũng tăng đáng kể.

Dù vậy, bà Nam Phương nhìn nhận ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu, còn nhiều dư địa khai thác. Đây là cơ hội để doanh nghiệp đầu tư xây dựng những IP nguyên bản, phát triển cộng đồng người hâm mộ và tìm kiếm các mô hình kinh doanh mới.

Ở góc độ bản quyền, ông Long Nguyễn, Giám đốc điều hành Vieent, đánh giá nhận thức về tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực. Trong năm 2026, các cơ quan quản lý quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này, trong khi nghệ sĩ và các hãng đĩa cũng chủ động tìm hiểu cách bảo vệ, khai thác và phát triển IP, thay vì chỉ tập trung vào việc tiêu thụ sản phẩm âm nhạc.

Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Jiyong Kim, Giám đốc điều hành WithUs Entertainment, cũng đánh giá Việt Nam không đơn thuần là thị trường để nghệ sĩ K-pop đến biểu diễn mà còn có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp âm nhạc nội địa. Do đó, doanh nghiệp giải trí Hàn Quốc cần có cách tiếp cận phù hợp với đặc thù từng thị trường. Việc hợp tác với những đối tác uy tín tại Việt Nam là yếu tố quan trọng để xây dựng hoạt động lâu dài.

Đưa âm nhạc Việt ra thế giới bằng bản sắc riêng

Bên cạnh tiềm năng nội địa, chiến lược đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế cũng là vấn đề được quan tâm tại hội thảo. Theo bà Đinh Thị Nam Phương, nghệ sĩ Việt cần xây dựng bản sắc riêng trên nền tảng văn hóa dân tộc, thay vì chạy theo hoặc sao chép những mô hình thành công ở nước ngoài.

Từ kinh nghiệm của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, bà cho rằng việc đưa văn hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia là điều khả thi. Tuy nhiên, để cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nghệ sĩ cần có tư duy toàn cầu nhưng vẫn giữ được bản sắc địa phương. Chính những giá trị văn hóa đặc trưng sẽ tạo nên lợi thế khác biệt, giúp âm nhạc Việt Nam xác lập vị trí riêng trong môi trường cạnh tranh.

Đại diện DatVietVAC cũng chia sẻ kinh nghiệm đưa các chương trình âm nhạc Việt Nam ra nước ngoài. Doanh nghiệp từng tổ chức show tại Las Vegas (Mỹ) với ê kíp khoảng 200 người và gần 30 nghệ sĩ. Phần lớn khán giả là kiều bào, du học sinh; trong khi khán giả bản địa chiếm khoảng 5 - 10%. Với lần trở lại Las Vegas trong năm nay, đơn vị kỳ vọng tiếp tục mở rộng tệp khán giả quốc tế, hướng đến mục tiêu cân bằng tỷ lệ khán giả Việt và khán giả bản địa trong khoảng 5 năm tới.

Concert Anh trai say hi diễn ra tại Planet Hollywood (Las Vegas, Mỹ) hồi cuối tháng 7.2025, quy tụ khoảng 7.000 khán giả

Ảnh: DatVietVAC

Về phía Hàn Quốc, ông Jiyong Kim cho biết các doanh nghiệp nước này thường gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường mới do thiếu thông tin, đặc biệt trong việc tìm kiếm nghệ sĩ phù hợp để hợp tác. Vì vậy, ông mong muốn có thêm cơ hội kết nối với doanh nghiệp và nghệ sĩ Việt Nam, qua đó giúp nghệ sĩ Hàn Quốc tiếp cận gần hơn với khán giả trong nước.

Hợp tác để nghệ sĩ Hàn hiểu thị trường Việt Việc hợp tác với những đối tác uy tín tại Việt Nam là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp giải trí Hàn Quốc tiếp cận thị trường và xây dựng hoạt động lâu dài. Jiyong Kim - Giám đốc điều hành WithUs Entertainment

Tuy nhiên, hợp tác nghệ thuật không nên chỉ dừng ở những màn kết hợp đơn lẻ. Từ góc độ quản lý và phát triển nghệ sĩ, bà Nam Phương cho rằng thách thức còn nằm ở khả năng duy trì mối quan hệ lâu dài. Không ít dự án chỉ dừng lại ở một sản phẩm hoặc sự kiện riêng lẻ, chưa tạo được sự gắn kết thực chất giữa các nghệ sĩ.



"Sự hợp tác cũng không nên mang tính hình thức, chỉ nhằm tận dụng lượng người hâm mộ của nhau để mở rộng độ phủ. Thay vào đó, nghệ sĩ cần có sự cam kết, dành thời gian tìm hiểu văn hóa và thị trường của đối tác để tạo ra sản phẩm có giá trị cộng hưởng, vượt ra ngoài những gì mỗi cá nhân có thể thực hiện riêng lẻ. Quá trình này đòi hỏi thời gian, công sức và nguồn lực đầu tư từ cả hai phía", bà Nam Phương nhấn mạnh.

Bài toán khi đầu tư vào concert

Nếu bản sắc và hợp tác quốc tế là những điều kiện để âm nhạc Việt mở rộng thị trường, thì nguồn vốn và mô hình kinh doanh lại quyết định khả năng duy trì hoạt động lâu dài. Đây cũng là bài toán được các diễn giả đề cập khi bàn về thị trường biểu diễn và quá trình phát triển nghệ sĩ.

Theo bà Đinh Thị Nam Phương, liveshow đang trở thành một lĩnh vực quan trọng của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Tại Việt Nam, sự xuất hiện ngày càng nhiều concert cá nhân, cùng xu hướng nghệ sĩ chủ động tổ chức chương trình riêng, cho thấy thị trường biểu diễn đang có những chuyển biến tích cực.

Những concert bán hết vé tại Việt Nam vẫn có thể thua lỗ nếu thiếu nguồn tài trợ từ các nhãn hàng, do doanh thu bán vé chưa đủ để đơn vị tổ chức tự cân đối chi phí Ảnh: BTC

Người hâm mộ ngày càng có xu hướng chi tiền để ủng hộ nghệ sĩ, thay vì chỉ tiếp cận âm nhạc miễn phí trên nền tảng số. Tuy nhiên, bà Nam Phương cho biết hơn một nửa số chương trình của DatVietVAC vẫn được tổ chức miễn phí nhờ nguồn tài trợ từ các thương hiệu, nhãn hàng. Điều này cho thấy hoạt động biểu diễn trực tiếp tại Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn lực bên ngoài.

"Hiện nay, chúng tôi tổ chức rất nhiều concert với số lượng khán giả lớn. Tuy nhiên, kể cả những chương trình có bán vé, phần lớn vẫn phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ các nhãn hàng. So với những thị trường phát triển hơn như Hàn Quốc, thị trường biểu diễn tại Việt Nam vẫn chưa đạt đến mức có thể tự cân đối hoạt động bằng doanh thu bán vé. Ngay cả khi một concert bán hết vé, với những nghệ sĩ có quy mô khán giả chưa lớn, đơn vị tổ chức đôi khi vẫn có thể chịu lỗ nếu không có sự đồng hành của nhãn hàng. Đây cũng là một thực tế cần nhìn nhận khi đánh giá sự phát triển của thị trường biểu diễn Việt Nam", bà Nam Phương chia sẻ.

Ngay cả khi một concert bán hết vé, với những nghệ sĩ có quy mô khán giả chưa lớn, đơn vị tổ chức đôi khi vẫn có thể chịu lỗ nếu không có sự đồng hành của nhãn hàng. Đinh Thị Nam Phương - Giám đốc chiến lược nội dung DatVietVAC

Thực tế này cho thấy sức hút của khán giả và khả năng sinh lời của một concert không phải lúc nào cũng song hành. Doanh thu bán vé dù khả quan vẫn có thể chưa đủ bù đắp chi phí sản xuất, tổ chức và vận hành, nhất là với những chương trình có quy mô lớn nhưng lượng người hâm mộ chưa đủ rộng. Vì vậy, để thị trường biểu diễn phát triển bền vững, doanh nghiệp cần từng bước xây dựng mô hình kinh doanh có khả năng tự cân đối, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài trợ.

Trong khi đó, ông Jiyong Kim cho biết các nghệ sĩ thuộc WithUs Entertainment thường tổ chức fan meeting nhiều hơn concert quy mô lớn. Ông cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam thông qua việc tổ chức fan concert hoặc hợp tác với nghệ sĩ Việt trong thời gian tới. Đây được xem là cơ hội để nghệ sĩ Hàn Quốc tăng cường giao lưu và tiếp cận khán giả Việt Nam.