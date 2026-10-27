Concert Bigbang mang lại 750 tỉ đồng, kéo 220.000 lượt khách đến Hà Nội

Sở VH-TT-DL Hà Nội đã công bố thống kê sơ bộ về "món quà" mà Bigbang 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS tặng thủ đô qua hai ngày 24, 25.10 vừa qua. Trong hai ngày đó, chương trình biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình này đã thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Concert BigBang tại Hà Nội thu hút đông đảo người hâm mộ, kích cầu du lịch cuối năm ẢNH: DUY NGUYỄN

Theo Sở VH-TT-DL Hà Nội, chỉ tính riêng hai ngày 23 và 24.10, Hà Nội đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt.

Nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao; lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao đạt từ 75 - 100%.

Cũng theo con số từ Sở VH-TT-DL, tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện Bigbang 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS được ước tính khoảng 750 tỉ đồng.

Từ Bigbang đến vị thế Hà Nội trong tổ chức sự kiện văn hóa quốc tế

Sở VH-TT-DL cho biết, trong quá trình tổ chức Bigbang 2026-2027 World Tour tại Hà Nội, Sở đã thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, Sở Văn hóa, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức triển khai các thủ tục liên quan. Các cơ quan đã cùng nhau rà soát điều kiện tổ chức, kiểm tra thực địa và xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Nhìn lại Bigbang 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS, Sở VH-TT-DL nhận định đây là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế thu hút đông đảo công chúng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy hoạt động du lịch và quảng bá hình ảnh thủ đô. Sự kiện được tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối, nhận được sự khen ngợi từ đơn vị tổ chức, nghệ sĩ và truyền thông trong nước, quốc tế, tiếp tục chứng minh Hà Nội có đầy đủ hạ tầng để đăng cai các đại nhạc hội tầm cỡ thế giới, đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về công nghệ sân khấu, âm thanh và an toàn của các tập đoàn giải trí hàng đầu.

Hậu Bigbang 2026-2027 World Tour tại Hà Nội, Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế; phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ; phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới xây dựng thủ đô trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh và giàu sức lan tỏa.