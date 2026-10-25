Du lịch cuối năm bứt tốc cùng concert

Khách sạn kín phòng, vé máy bay tăng giá

Hai đêm concert của nhóm nhạc Hàn Quốc BigBang diễn ra ngày 24 - 25.10 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tạo nên cơn sốt không chỉ trên thị trường vé mà còn lan sang lĩnh vực hàng không, lưu trú và các dịch vụ du lịch, khiến nhu cầu đi lại và đặt phòng khách sạn tăng mạnh trong những ngày cuối tuần.

Nhu cầu đi lại, lưu trú tại Hà Nội tăng mạnh dịp concert cuối năm ẢNH: LÊ NAM

Khảo sát chung, nhiều khách sạn trong bán kính 1 - 3 km quanh sân vận động Mỹ Đình đã hết phòng đêm 24.10. Một số cơ sở chỉ còn phòng hạng cao cấp hoặc phòng trống vào những ngày lân cận. Giá phòng đôi phổ biến khoảng 1 triệu đồng/đêm, tăng 200.000 - 300.000 đồng so với ngày thường.

Không chỉ những khách sạn sát địa điểm biểu diễn, sức nóng của concert còn lan sang các khu vực khác của Hà Nội. Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Cẩm Ly, Giám đốc marketing Khách sạn Sheraton Hanoi, cho biết khách sạn đã kín phòng trong hai ngày 24 - 25.10, giá bán trung bình tăng khoảng 30 - 50% so với những ngày cuối tuần thông thường.

Biết trước sức hút của concert BigBang tại Hà Nội, anh Duy Nguyễn, 25 tuổi, ở Đà Nẵng, đã chủ động đặt phòng khách sạn từ tháng 8. Khảo sát trên các nền tảng đặt phòng, anh nhận thấy một số khách sạn vẫn còn phòng với mức giá tương đối ổn định, nhưng chủ yếu ở các khu vực xa địa điểm tổ chức concert. Một số cơ sở lưu trú có giá khoảng 1 triệu đồng/đêm, trong khi những khách sạn cao cấp có thời điểm được chào bán tới 7 triệu đồng/đêm.

Bên cạnh lưu trú, thị trường hàng không cũng ghi nhận nhu cầu tăng đáng kể. Số liệu trên các nền tảng Traveloka và Trip.com cho thấy, giá vé máy bay khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội giai đoạn 23 - 26.10 dao động từ 5,1 triệu đồng đến gần 7 triệu đồng, tùy khung giờ và dịch vụ đi kèm. Trong khi đó, vé khứ hồi cùng chặng vào cuối tuần kế tiếp chỉ khoảng 3 - 4 triệu đồng. Như vậy, giá vé máy bay dịp concert cao hơn khoảng 70 - 75% so với những lựa chọn tương ứng vào tuần sau.

Concert BigBang tại Hà Nội thu hút đông đảo người hâm mộ, kích cầu du lịch cuối năm ẢNH: DUY NGUYỄN

Dữ liệu từ Trip.com công bố đầu tháng 10 càng cho thấy sức hút của các sự kiện âm nhạc đối với nhu cầu du lịch. Trong giai đoạn 23 - 26.10, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng này tăng 74%, lượng hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lượng đặt phòng khách sạn giai đoạn 23 - 24.10 cao gấp khoảng 15 lần mức trung bình các ngày trong tháng. Không chỉ người hâm mộ trong nước, concert còn thu hút khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... Theo Trip.com, khách đặt vé máy bay trước trung bình 70 ngày, còn khách sạn trước 76 ngày, cho thấy nhiều người đã chủ động lên kế hoạch kết hợp xem biểu diễn với du lịch từ khá sớm.

Sức nóng của các concert không chỉ xuất hiện tại Hà Nội. Tại TP.HCM, đêm nhạc See The Light - Day 2 của ca sĩ Mỹ Tâm, dự kiến diễn ra ngày 21.11 tại Khu đô thị Vạn Phúc, cũng đang thu hút sự quan tâm lớn. Thông tin từ đơn vị tổ chức, 10.000 vé mở bán sớm đã được mua hết chỉ sau 5 phút, phản ánh sức mua mạnh mẽ của thị trường biểu diễn trong nước.

Từ nay đến cuối năm, thị trường còn có nhiều chương trình âm nhạc, lễ hội văn hóa và hoạt động giải trí hướng tới mùa cao điểm du lịch. Sự xuất hiện liên tiếp của những sự kiện quy mô lớn cho thấy âm nhạc đang trở thành một lý do quan trọng thúc đẩy nhu cầu dịch chuyển, đặc biệt trong nhóm du khách trẻ.

Động lực mới để du lịch cán đích

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á, nhận xét âm nhạc đang trở thành cửa ngõ của kinh tế sáng tạo, thúc đẩy dòng khách dịch chuyển giữa các địa phương, thậm chí từ nước ngoài. Đặc biệt, nhóm du khách này thường sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho vé biểu diễn, máy bay, khách sạn, ẩm thực và các sản phẩm lưu niệm. Một concert quốc tế có thể tạo ra nhu cầu lớn trong thời gian ngắn, giúp các doanh nghiệp (DN) hàng không, vận tải, lưu trú, ăn uống và bán lẻ đồng loạt hưởng lợi. Không dừng ở doanh thu trực tiếp, các sự kiện này còn góp phần làm mới hình ảnh điểm đến, quảng bá VN như một quốc gia năng động, hiện đại và hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Tiệm phở trên phố cổ Hà Nội hút đông khách từ TP.HCM dịp concert BigBang ẢNH: HUỲNH TÂN

Ông Quỳnh cho rằng ngành du lịch cần chủ động phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện và DN dịch vụ, thay vì chỉ đón nhận lượng khách tăng đột biến. Trong đó, giải pháp quan trọng là phát triển các gói sản phẩm trọn gói kết hợp vé concert, khách sạn, tour tham quan, trải nghiệm ẩm thực và nghỉ dưỡng. Các địa phương cũng cần kết nối sự kiện âm nhạc với hệ thống phố đi bộ, chợ đêm, hoạt động mua sắm và những sản phẩm du lịch đặc trưng để kéo dài thời gian lưu trú. Bên cạnh đó, việc cải thiện hạ tầng giao thông, chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi về thị thực, thủ tục xuất nhập cảnh đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút dòng khách quốc tế đến VN tham dự các sự kiện lớn.

Cùng quan điểm, TS Dương Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, cho rằng sự bùng nổ của các concert đang mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch, nhưng cần thay đổi cách tiếp cận từ khai thác sự kiện đơn lẻ sang phát triển hệ sinh thái du lịch.

"Một concert có thể tạo ra nhu cầu lớn về vận tải, lưu trú, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí và tham quan di sản. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc bán vé, đặt phòng khách sạn hay tổ chức phương tiện đưa đón, chúng ta mới khai thác được phần nổi của cơ hội", TS Minh nhận định. Trong đó, concert cần được xem là một sản phẩm có khả năng kích hoạt nhiều ngành dịch vụ cùng phát triển. Thay vì chỉ đến Hà Nội hay TP.HCM để thưởng thức một đêm nhạc rồi trở về, du khách có thể kéo dài hành trình thêm vài ngày để khám phá ẩm thực, di sản, văn hóa và các điểm đến lân cận. Chẳng hạn, một du khách quốc tế đến Hà Nội xem concert có thể kết hợp tham quan các làng nghề truyền thống, khám phá văn hóa phố cổ hoặc tiếp tục hành trình đến những điểm du lịch phía bắc. Tương tự, người hâm mộ đến TP.HCM có thể dành thêm thời gian trải nghiệm ẩm thực, du lịch đường sông hay khám phá các điểm đến trong vùng.

Để thực hiện điều này, TS Minh đề xuất cách tiếp cận mang tên "Luxury - Ordinary Linkage", tức kết nối phân khúc du lịch cao cấp với những sản phẩm, dịch vụ bình dị nhưng giàu bản sắc địa phương. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và DN lữ hành có thể đóng vai trò cầu nối đưa sản phẩm làng nghề, đặc sản và trải nghiệm văn hóa vào chuỗi cung ứng du lịch chuyên nghiệp. Khách sạn có thể hợp tác với các cơ sở sản xuất trà, gốm, lụa để phát triển quà tặng cho du khách; DN lữ hành tổ chức tour đến làng nghề, gặp gỡ nghệ nhân hoặc khám phá ẩm thực địa phương. Cách làm này không chỉ tăng chi tiêu của du khách mà còn giúp những làng nghề, hộ sản xuất và cộng đồng địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, tạo sinh kế và giữ lại nhiều giá trị kinh tế hơn tại điểm đến.