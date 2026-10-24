Cục Hàng không 'thúc' 6 hãng mở mới các đường bay du lịch

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways, đề nghị nghiên cứu triển khai, khôi phục và tăng cường khai thác các đường bay nội địa.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, vận tải hàng không tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương, vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Nhằm phát huy vai trò của vận tải hàng không đối với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và liên kết vùng, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa.
Theo đó, các hãng cần rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay đang khai thác và những đường bay đã tạm dừng; nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng về thị trường, nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và đáp ứng điều kiện khai thác phù hợp.
Cùng với việc khôi phục đường bay, các hãng được đề nghị xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển của người dân và du khách.
Một nội dung đáng chú ý khác là nghiên cứu mở mới các đường bay kết nối trực tiếp giữa các địa phương, đặc biệt là những tuyến kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm.
Việc phát triển các đường bay này được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, hạn chế sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối. Qua đó, mạng bay nội địa có thêm cơ hội phát triển theo hướng tăng khả năng kết nối trực tiếp, phục vụ nhu cầu đi lại và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.
Cục Hàng không Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các hãng hàng không với chính quyền địa phương, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan.
Các bên cần phối hợp nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường; xây dựng chương trình hợp tác xúc tiến, quảng bá điểm đến; phát triển sản phẩm du lịch, kết nối vận tải và triển khai các giải pháp thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.
Để cụ thể hóa các định hướng trên, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo cơ quan này trước ngày 10.11. Báo cáo cần xác định rõ các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất khai thác; kế hoạch, lộ trình và thời gian dự kiến triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027.
Trước đó, nghiên cứu chung của ATR và Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) đã xác định 149 đường bay nội địa tiềm năng có cự ly dưới 555 km, trong đó 87 đường bay chặng ngắn tại Việt Nam tuy khả thi nhưng chưa được khai thác.
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