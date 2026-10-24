Cục Hàng không 'thúc' 6 hãng mở mới các đường bay du lịch

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways, đề nghị nghiên cứu triển khai, khôi phục và tăng cường khai thác các đường bay nội địa.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu 6 hãng hàng không mở mới đường bay nội địa kết nối du lịch ẢNH: MAI HÀ

Theo Cục Hàng không Việt Nam, vận tải hàng không tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương, vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Nhằm phát huy vai trò của vận tải hàng không đối với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và liên kết vùng, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa.