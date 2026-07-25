Sun PhuQuoc Airways mở 2 đường bay, kín khách ngay ngày đầu

Ngày 25.7, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mở rộng mạng bay nội địa khi chính thức đưa vào khai thác đồng thời 2 đường bay Hải Phòng - TP.HCM và Hải Phòng - Phú Quốc. Mỗi đường bay có một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Ngày đầu khai trương tại nhà ga Cát Bi (Hải Phòng), có rất đông hành khách đi máy bay của Sun PhuQuoc Airways ẢNH: S.G

Đối với chặng Hải Phòng - TP.HCM, chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng lúc 15 giờ 50 và đến TP.HCM lúc 18 giờ; chiều ngược lại cất cánh lúc 7 giờ 5, hạ cánh tại Hải Phòng lúc 9 giờ 10.

Trong khi đó, chặng Hải Phòng - Phú Quốc khởi hành lúc 10 giờ, hạ cánh tại đảo ngọc lúc 12 giờ 5; chiều về cất cánh lúc 12 giờ 55 và đến Hải Phòng lúc 15 giờ. Đây cũng là lần đầu tiên hành khách trên chuyến bay này có thêm lựa chọn dịch vụ full-service, bao gồm 23 kg hành lý ký gửi và suất ăn nhẹ trong giá vé.

Theo đại diện hãng, việc đưa vào khai thác đồng thời 2 đường bay Hải Phòng không chỉ tăng thêm lựa chọn di chuyển giữa Hải Phòng với TP.HCM mà còn mở tuyến bay thẳng kết nối Hải Phòng với Phú Quốc, góp phần thúc đẩy trao đổi khách du lịch và phát triển liên kết vùng.

Cùng ngày, Sun PhuQuoc Airways cũng khai trương đường bay Singapore - Phú Quốc, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế. Trong thời gian tới, hãng dự kiến khai thác thêm các đường bay đến Bangkok, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Kazakhstan, nhằm tăng khả năng kết nối của Phú Quốc với các thị trường quốc tế.

Để phục vụ kế hoạch mở rộng, Sun PhuQuoc Airways dự kiến nâng đội máy bay lên 32 chiếc trong năm 2026, đồng thời đưa dòng máy bay thân rộng Airbus A330 vào khai thác từ tháng 9 tới.