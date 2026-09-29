Cú hích cực mạnh để du lịch bứt tốc

Gỡ nút thắt cho những dự án hạ tầng du lịch quy mô lớn

Công văn 8509 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), được ban hành sau chưa đầy 1 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26 và chỉ 9 ngày sau Chương trình hành động của Chính phủ, được xem như một hành động cụ thể và kịp thời của ngành NH, nhằm hỗ trợ nguồn lực cho phát triển du lịch - động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Du khách không chỉ có nhu cầu tham quan điểm đến mà muốn có nhiều trải nghiệm, dịch vụ hấp dẫn ẢNH: N.A

Theo TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, quyết định tách dư nợ tín dụng của khách sạn, khu nghỉ dưỡng ra khỏi trần tín dụng bất động sản (BĐS) là "cú hích" cần thiết để các doanh nghiệp (DN) hàng đầu tự tin kiến tạo những hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí đủ sức cạnh tranh quốc tế. Đây là một biện pháp nới lỏng tín dụng có lựa chọn, có trọng điểm, không phải nới lỏng tín dụng một cách đại trà, mà tập trung vào một lĩnh vực được xác định có vai trò quan trọng là du lịch.

Ông Nghĩa phân tích: Trước hết, chính sách này sẽ tạo điều kiện để các NH thương mại có thêm dư địa trong việc cấp vốn cho lĩnh vực này. Về bản chất, đây là một biện pháp nhằm khuyến khích phát triển ngành du lịch, đồng thời khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng của ngành. Khi tín dụng dành cho các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các loại hình BĐS tạo dòng tiền được ưu tiên hơn, các NH sẽ có điều kiện thuận lợi để tiếp tục giải ngân cho những dự án phù hợp. Từ đó, tạo thêm điều kiện để dòng vốn đi vào những lĩnh vực mà VN đang cần mở rộng năng lực hạ tầng để thu hút khách du lịch.

"Du lịch là một ngành có đặc thù, bỏ ra một lượng vốn rất lớn ban đầu nhưng dòng tiền thu về lại được phân bổ trong một thời gian dài. Có thể nói là bỏ ra "tiền chẵn" nhưng thu về "tiền lẻ". Vì thế, thời gian hoàn vốn của các dự án du lịch thường khá dài và DN cần nguồn vốn trung, dài hạn phù hợp với đặc điểm dòng tiền. Việc NHNN có chính sách nới tín dụng có lựa chọn như vậy sẽ khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch, đặc biệt là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và những loại hình BĐS dòng tiền", ông Nghĩa phân tích.

TS Lê Xuân Nghĩa lý giải: Một khu du lịch không chỉ đơn thuần là khách sạn hay nơi lưu trú, nó phải có các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, ẩm thực và nhiều hoạt động khác để tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Khi có những hệ sinh thái như vậy, chúng ta mới có khả năng thu hút khách quốc tế và giữ khách ở lại lâu hơn. Nếu phát triển được du lịch thì tác động còn được lan tỏa rất mạnh sang nhiều lĩnh vực dịch vụ khác.

Hình thành những "cỗ máy hốt bạc"

Trên thế giới, những "vũ trụ giải trí" cũng chính là "chiếc đũa thần" mang lại hàng trăm triệu USD mỗi năm cho không ít điểm đến nổi tiếng. Điển hình tại Bắc Kinh (Trung Quốc), quần thể Universal Beijing Resort bao gồm công viên chủ đề, các nhà hàng, cửa hiệu, 2 khách sạn nghỉ dưỡng, 37 điểm vui chơi đã giúp mức tăng trưởng doanh thu năm của ngành văn hóa, thể thao và giải trí quận Thông Châu năm 2022 tăng thêm 101,6%, vượt qua mức trung bình của toàn Bắc Kinh là 97,7%.

Những "vũ trụ giải trí" cũng chính là "chiếc đũa thần" mang lại nguồn thu lớn mỗi năm cho ngành du lịch ẢNH: N.A

Hay giai đoạn 2018 - 2019, hơn 2/3 du khách được khảo sát cho biết họ đến Thượng Hải (Trung Quốc) vì Disneyland và hầu hết đều ở lại trong 2 - 3 ngày, tạo ra nguồn thu cho lưu trú cùng các dịch vụ phụ trợ. Trong khi đó, kể từ khi mở cửa, Hong Kong Disneyland Resort đã đóng góp gần 130 tỉ HKD cho đặc khu Hồng Kông.

Dữ liệu từ World Metrics cho thấy, tính trên toàn cầu, ngành công nghiệp tổ hợp giải trí thu về hơn 52 tỉ USD và được dự báo có tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt 7,9% giai đoạn 2020 - 2027, trong đó khu vực châu Á là điểm nóng với 7,5%. Đây chính là vũ khí lợi hại cho những điểm đến muốn "dụ" du khách mạnh tay chi tiêu.

Thực tế, các DN Việt không thiếu ý tưởng, không thiếu khát vọng và nhiệt huyết để hình thành nên những "công trình để đời" đưa đẳng cấp du lịch VN vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, đây là những lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn dài. Vì vậy, khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn có ý nghĩa rất quan trọng với các DN đầu tư, vận hành khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch cũng như các hệ sinh thái điểm đến.

Đại diện Tập đoàn Sun Group khẳng định, sự ra đời của Công văn 8509 là lời giải kịp thời cho bài toán nguồn vốn cho hạ tầng du lịch quy mô lớn, đặc biệt là khi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều mục tiêu thách thức dành cho ngành du lịch. Nghị quyết 26 chuyển dịch mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch từ "đếm khách" sang kiến tạo hệ sinh thái giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất của hạ tầng du lịch lâu nay là tính chất "đầu tư tiền chẵn, thu tiền lẻ" với chu kỳ hoàn vốn dài, lại bị đánh đồng và kiểm soát chung trong trần rủi ro BĐS.

Trong bối cảnh đó, việc NHNN ban hành Công văn 8509 là một phản ứng chính sách thần tốc, trúng và đúng thời điểm. Quyết định này đã giúp tháo gỡ nút thắt tâm lý cho hệ thống NH thương mại, gián tiếp tái khẳng định bản chất thực sự của BĐS du lịch là BĐS dòng tiền, lĩnh vực có thể tạo ra giá trị thực, việc làm và nguồn thu ngoại tệ liên tục cho nền kinh tế. Quyết định này sẽ góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng và sản phẩm du lịch VN, tăng thu ngân sách, tạo động lực thu hút khách quốc tế, tạo nguồn thu ngoại tệ ổn định cho nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Sun Group xác định việc "cởi trói" dư nợ tín dụng du lịch không chỉ tháo gỡ áp lực dòng tiền cho DN, mà quan trọng hơn là tiếp thêm nguồn lực để chúng tôi kiên định với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất, tiếp tục kiến tạo những công trình du lịch nghỉ dưỡng chất lượng, đẳng cấp và khác biệt cho du lịch VN. Nguồn vốn tín dụng được khơi thông ngay trong quý 4 sẽ là "nguồn nhiên liệu" kịp thời để Sun Group và các DN du lịch đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời đưa các công trình mới vào vận hành phục vụ cao điểm du lịch cuối năm và các sự kiện đối ngoại lớn của đất nước trong năm 2027. Đồng thời, đây là giải pháp tài chính quan trọng để Sun Group tự tin đẩy nhanh tiến độ các siêu dự án mang tính dẫn dắt và tạo bước đột phá hạ tầng tại các địa phương trọng điểm như Đà Nẵng, Phú Quốc hay các vùng đất mới cần được phát huy xứng tầm như Quảng Trị, Nha Trang… Từ đó, góp phần kiến tạo và hoàn thiện những hệ sinh thái dịch vụ tích hợp đủ sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế, góp phần trực tiếp đưa ngành du lịch đạt các mục tiêu thách thức đến năm 2030 mà Nghị quyết 26 đã đề ra", đại diện Sun Group nhấn mạnh.

Du lịch VN đang tăng tốc. 8 tháng năm 2026, cả nước đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4%; doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 670.300 tỉ đồng, tăng 16,4%.