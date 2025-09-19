Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Seachains - quán quân 'Rap Việt' sở hữu hit trăm triệu view giờ ra sao?

Thạch Anh
Thạch Anh
19/09/2025 11:32 GMT+7

Trình làng sản phẩm mới, Seachains mong muốn kể câu chuyện thật của mình để chinh phục khán giả. Anh khẳng định bản thân 'không còn khao khát quá nhiều spotlight'.

Seachains tên thật là Huỳnh Long Hải, sinh năm 1995, quê Cần Thơ. Anh nổi tiếng với nhiều bản hit hip hop đầy thư giãn, vui tươi, trong đó phải kể đến Simple love ra mắt năm 2019 (cùng với Obito, Davis và Lena), hút hơn 100 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Đến năm 2022, Seachains gây chú ý khi thử sức ở Rap Việt. Anh vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, giành danh hiệu quán quân chung cuộc.

Seachains - quán quân Rap Việt sở hữu hit trăm triệu view giờ ra sao? - Ảnh 1.

Seachains trình diễn toàn bộ 13 bài trong album tại sự kiện hôm 18.9

ẢNH: NVCC

Hôm 18.9, Seachains đánh dấu màn trở lại của mình bằng 30 The Album. Đây là sản phẩm âm nhạc mang ý nghĩa cột mốc quan trọng trong sự nghiệp và cuộc đời nam rapper. Album gồm 13 ca khúc được thực hiện trong gần 3 năm, như lời khẳng định của người đàn ông về sự trọn vẹn bên gia đình, anh em giữa một xã hội dễ bị cuốn vào vòng xoáy nổi tiếng và tiền bạc.

Sự thay đổi của Seachains

Seachains tiết lộ dự án lần này là một hành trình âm nhạc, từ sự hoài nghi, đấu tranh nội tâm (We don’t know everything, Bên dưới tầng hầm) đến niềm biết ơn, trân trọng (Sống ở trên đời hay Life is gud) và những khoảnh khắc riêng tư dành cho gia đình (GU2, Kể về em). Đây cũng là album đầu tiên quán quân Rap Việt 2022 chia sẻ sâu về vai trò mới của mình - một người chồng, người cha - bên cạnh hình ảnh nghệ sĩ máu lửa trên sân khấu.

Seachains - quán quân Rap Việt sở hữu hit trăm triệu view giờ ra sao? - Ảnh 2.

Seachains trưởng thành hơn sau khi đón con đầu lòng

ẢNH: NVCC

Nam rapper ví đây như “đứa con thứ hai” của anh, sau cậu con trai đầu lòng. 13 ca khúc là những yếu tố chân thật về tuổi trẻ, tình yêu, mất mát và sự chuyển mình khi bước sang tuổi 30. Nội dung của album gói gọn những mảnh ghép đời sống như sự khủng hoảng, xung đột giữa gia đình và sự nghiệp, tình bạn, tình yêu và cả nỗi đau mất mát.

“Tôi đã dành gần 2 năm để nhìn nhận lại bản thân, 3 năm để thực hiện. Đây không chỉ là âm nhạc, mà là hành trình tôi học cách trưởng thành”, anh tâm sự.

Chia sẻ về sự thay đổi sau 3 năm bước ra từ sân chơi Rap Việt, Seachains chia sẻ: “Ở tuổi 30, tôi không muốn gây chú ý nữa, tôi không còn khao khát quá nhiều spotlight. Điều tôi muốn là được kể câu chuyện thật của mình - một câu chuyện có thể đồng cảm với những ai vừa lập gia đình và đang bước qua khủng hoảng tuổi 30, để họ tìm thấy con đường tươi sáng hơn. Và xa hơn nữa, khi con trai tôi bằng tuổi tôi bây giờ, nó sẽ có thể nghe lại album này như một lời nhắn nhủ chân thành từ cha”.

Cũng trong ngày 18.9, Seachains tổ chức một sự kiện trải nghiệm âm nhạc mang tên Chạy mà lắng. Đây là không gian để người hâm mộ, anh em thân thiết lẫn giới chuyên môn cùng lắng nghe toàn bộ album. Trưởng thành hơn trong vai trò người chồng, người cha, Seachains vẫn giữ “ngọn lửa rap” bên trong mình. Anh vừa biết lắng lại để thấu hiểu, vừa bùng cháy để khẳng định bản thân.

