Hải Phòng đặt mục tiêu thu 50.000 tỉ đồng từ du lịch vào năm 2030

Chiều 11.11, tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch Hải Phòng, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, cho biết, thành phố đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp trên 5% GRDP vào năm 2030.



Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) nhìn từ trên cao ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Theo đó, Hải Phòng phấn đấu đón hơn 25 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 50.000 tỉ đồng. Xa hơn, đến năm 2045, thành phố hướng tới đón 7 triệu khách quốc tế, đưa du lịch đóng góp trên 10% GRDP.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hải Phòng đang tập trung khai thác không gian du lịch rộng lớn sau hợp nhất, kết nối các điểm đến biển đảo với hệ thống di sản văn hóa, lịch sử.

Từ Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn đến Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền, thành phố có điều kiện hình thành những tuyến du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa và tâm linh, thay vì phụ thuộc vào mùa du lịch biển như trước.

Năm 2025, du lịch Hải Phòng đón khoảng 14,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 15.100 tỉ đồng. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón hơn 17,1 triệu lượt khách, doanh thu đạt 20.582 tỉ đồng.

Tại hội nghị với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú và đơn vị quản lý điểm đến đã trao đổi cơ hội hợp tác, xây dựng sản phẩm du lịch theo chủ đề "Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa".

Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng yêu cầu các thỏa thuận hợp tác không dừng ở việc ký kết mà phải sớm được cụ thể hóa thành tour, gói dịch vụ, chương trình trao đổi khách và hoạt động xúc tiến chung.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị ngành du lịch phối hợp với doanh nghiệp nâng chất lượng dịch vụ, tăng liên kết vùng, xây dựng chuỗi cung ứng để thu hút và giữ chân du khách, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa.