Tăng tốc kết nối hàng không - Du lịch Hải Phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị xúc tiến hợp tác giữa ngành hàng không và ngành du lịch nhằm thúc đẩy phát triển du lịch qua đường hàng không.

Quang cảnh hội nghị

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, địa phương này sở hữu lợi thế lớn về hạ tầng giao thông khi hội tụ đủ 5 loại hình: đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi hiện là sân bay cấp 4E, đủ điều kiện đón các tàu bay cỡ lớn và được xem là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực phía Bắc.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhu cầu mở các đường bay mới đến Hải Phòng và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Trong đó, các doanh nghiệp hàng không đề nghị thành phố hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp lữ hành để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, thúc đẩy khai thác đường bay hiệu quả.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh xúc tiến thị trường quốc tế như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa sân bay Cát Bi, hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch; triển khai các gói tour - vé - kích cầu nhằm tạo nguồn khách ổn định.

Phát biểu kết luận, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao sự chủ động của Hải Phòng và cho rằng hợp tác hàng không - du lịch sẽ giúp thành phố nhìn rõ lợi thế cũng như thách thức, từ đó xác định giải pháp phát triển bền vững. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ đồng hành với thành phố trong hoạt động xúc tiến du lịch, tham mưu cơ chế hỗ trợ mở đường bay mới và chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm du lịch.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành được kỳ vọng sẽ giúp Hải Phòng mở rộng không gian phát triển du lịch, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.