Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tăng tốc kết nối hàng không - Du lịch Hải Phòng

Nguồn: Sở VHTTDL Hải Phòng
Nguồn: Sở VHTTDL Hải Phòng
19/11/2025 11:46 GMT+7

Hải Phòng đẩy mạnh liên kết hàng không - du lịch để thu hút khách, mở đường bay mới và xây dựng sản phẩm du lịch cạnh tranh, hướng tới thị trường quốc tế giàu tiềm năng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị xúc tiến hợp tác giữa ngành hàng không và ngành du lịch nhằm thúc đẩy phát triển du lịch qua đường hàng không.

Tăng tốc kết nối hàng không - Du lịch Hải Phòng- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, địa phương này sở hữu lợi thế lớn về hạ tầng giao thông khi hội tụ đủ 5 loại hình: đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi hiện là sân bay cấp 4E, đủ điều kiện đón các tàu bay cỡ lớn và được xem là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực phía Bắc.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhu cầu mở các đường bay mới đến Hải Phòng và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Trong đó, các doanh nghiệp hàng không đề nghị thành phố hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp lữ hành để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, thúc đẩy khai thác đường bay hiệu quả.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh xúc tiến thị trường quốc tế như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa sân bay Cát Bi, hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch; triển khai các gói tour - vé - kích cầu nhằm tạo nguồn khách ổn định.

Phát biểu kết luận, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao sự chủ động của Hải Phòng và cho rằng hợp tác hàng không - du lịch sẽ giúp thành phố nhìn rõ lợi thế cũng như thách thức, từ đó xác định giải pháp phát triển bền vững. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ đồng hành với thành phố trong hoạt động xúc tiến du lịch, tham mưu cơ chế hỗ trợ mở đường bay mới và chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm du lịch.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành được kỳ vọng sẽ giúp Hải Phòng mở rộng không gian phát triển du lịch, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Khám phá thêm chủ đề

Hải Phòng du lịch Sở VHTTDL Hải Phòng ội nghị xúc tiến hợp tác giữa ngành hàng không và ngành du lịch hàng không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận