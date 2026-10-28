Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kỳ vọng: Các đối tác quốc tế không chỉ ‘đầu tư tại Việt Nam’ mà ‘đầu tư cùng Việt Nam’

Sáng nay (28.10), tại TP.HCM, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 khai mạc phiên toàn thể lãnh đạo cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành trung ương và hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến TP.HCM tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các đối tác đã đồng hành với Việt Nam và TP.HCM thời gian qua tổ chức diễn đàn, góp phần mở rộng các không gian đối thoại, hợp tác và kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Các hoạt động kết nối đã thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và mong muốn hợp tác của cộng đồng quốc tế với Việt Nam nói chung, mở ra nhiều cơ hội kết nối, hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 sáng 28.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức vô cùng to lớn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; chiến tranh, xung đột tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức dẫn tới xu hướng đa cực, điều chỉnh chính sách, phân mảnh kinh tế, tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngày càng mạnh mẽ; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, phức tạp. Trong khi đó, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo cùng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc phát triển toàn cầu.

Trong bối cảnh ấy, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương. Hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia.

Trong giai đoạn phát triển mới, chỉ có đoàn kết, cùng kết nối thị trường, kết nối tri thức và con người mới mang lại sự phát triển bền vững cho các quốc gia. Đối với Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác quốc tế là chiến lược quan trọng. Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế đến với Việt Nam không chỉ để đầu tư, mà để cùng nghiên cứu, cùng đổi mới, cùng phát triển công nghệ, cùng đào tạo nhân lực và cùng giải quyết những bài toán phát triển. Trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả; từ một đất nước còn nhiều khó khăn, Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP rất cao, một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, một đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việt Nam xác định giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn mang tính bản lề với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Việt Nam đã xác lập lộ trình chiến lược phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới; xác định tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Đây không chỉ là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới. Với tinh thần đó, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế theo hướng kiến tạo phát triển nhằm mở ra không gian phát triển mới, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế và tạo điều kiện để các địa phương, các vùng, các cực tăng trưởng, nhất là các đô thị đặc biệt, phát huy đầy đủ tiềm năng. Đồng thời, Việt Nam đang triển khai đồng bộ các quyết sách chiến lược về phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo lao động chất lượng cao; khuyến khích mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng nhấn mạnh, những định hướng nêu trên thể hiện một thông điệp nhất quán: Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển, động lực tăng trưởng mới. Để cùng phát huy "tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ "đầu tư tại Việt Nam", mà "đầu tư cùng Việt Nam"; không chỉ "sản xuất tại Việt Nam", mà còn cùng nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất một số nội dung cụ thể để cùng trao đổi. Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần phải trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới… Thứ hai, WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các "cơ sở thử nghiệm có kiểm soát", tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn. Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung, dài hạn cho phát triển. Trong đó, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành nơi kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Ngày nay, không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ nhìn vào lợi ích của riêng mình. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng lắng nghe, cầu thị học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các đối tác để giải quyết những thách thức chung, định hình những cơ hội phát triển mới. Chính phủ Việt Nam kỳ vọng với sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế mùa thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy những sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại những kết quả cụ thể và lâu dài. Chính phủ luôn trân trọng những ý kiến tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đối với mỗi đề xuất khả thi, chúng tôi sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể; đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời.



