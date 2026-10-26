Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026: Tập trung hạ tầng AI, năng lượng xanh, kinh tế tầm thấp...

Hướng tới mô hình công nghiệp thế hệ mới

Ngày 26.10, Ngày Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Day 2026) với chủ đề "Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới", mở đầu chuỗi hoạt động Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở (SoiHub) chủ trì, phối hợp cùng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia (NACENTECH), Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức.

Phát biểu chào mừng, ông Trương Minh Huy Vũ - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết sự kiện này mở đầu chuỗi hoạt động Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, năm đầu tiên có sự đồng thương hiệu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi phương thức sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu, động lực tăng trưởng của TP.HCM trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị.

Hiện thành phố có hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ. Nhiều mô hình đang chuyển sang hướng hợp tác trực tiếp với tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tạo điều kiện kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo mở - sự kiện mở đầu Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có thêm dư địa phát triển công nghiệp, mở ra cơ hội tổ chức lại không gian sản xuất, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và những ngành công nghiệp mới.

Theo lãnh đạo thành phố, các khu vực như Bắc Tân Uyên và Châu Đức có tiềm năng phát triển không gian công nghiệp quy mô lớn, gắn với hạ tầng năng lượng, trong đó có năng lượng mặt trời, điện gió ngoài khơi và các hệ thống kết nối năng lượng.

Thành phố cũng định hướng huy động nguồn lực từ đầu tư công, hợp tác công tư và khu vực tư nhân để chuẩn bị hạ tầng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư công nghiệp.

Tuy nhiên, ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh phát triển công nghiệp thế hệ mới không chỉ là câu chuyện quỹ đất hay hạ tầng khu công nghiệp mà quan trọng nhất là hệ sinh thái mà cần có sự kết nối giữa nguồn nhân lực, trường đại học, viện nghiên cứu, vườn ươm, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ chế chính sách. Đặc biệt, cần thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong trường đại học và thương mại hóa công nghệ, tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Định hướng này đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, đồng thời tạo đầu ra cho các sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng thực tiễn.

Làm chủ công nghệ, nâng vị thế doanh nghiệp Việt

Để triển khai, bà Bùi Thanh Hằng - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub - cho biết trung tâm được hình thành từ năm 2023, định hướng lấy doanh nghiệp, tập đoàn và ngành công nghiệp làm trọng tâm; lấy nhu cầu thị trường làm điểm xuất phát để kết nối các nguồn lực công nghệ. Hiện SoiHub tập trung tiếp nhận những bài toán thực tế từ doanh nghiệp và địa phương, kết nối chuyên gia, nhà khoa học và đối tác công nghệ để thiết kế giải pháp phù hợp.

Phiên thảo luận về "Nền tảng của công nghiệp thế hệ mới trong kỷ nguyên AI" ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến nay, SoiHub đã và đang kết nối, hợp tác và phát triển 50 công nghệ trong nước và quốc tế; tiếp nhận, giải quyết 15 đơn đặt hàng từ thị trường và thiết lập 20 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, SoiHub đang thúc đẩy chương trình, dự án trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế tầm thấp, công nghiệp chế tạo và vật liệu mới.

"Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở việc thu hút đầu tư hay tiếp nhận công nghệ. Chúng ta cần từng bước làm chủ công nghệ, phát triển năng lực sản xuất, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam", bà Hằng nhấn mạnh.

TP.HCM được lựa chọn làm nơi đặt nền móng đầu tiên cho mô hình SoiHub nhờ lợi thế là trung tâm kinh tế lớn, hội tụ năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng doanh nghiệp năng động.

Tại phiên thảo luận "Nền tảng của công nghiệp thế hệ mới trong kỷ nguyên AI", các diễn giả cũng tập trung vào thu hút dòng vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI, năng lực tính toán, an ninh dữ liệu, nguồn nhân lực và hạ tầng năng lượng xanh; trao đổi về điều kiện phát triển hạ tầng công nghệ, tiếp cận dòng vốn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong những ngành công nghiệp sử dụng nhiều dữ liệu, năng lượng và công nghệ cao.

Thông qua Open Innovation Day 2026, ban tổ chức kỳ vọng tăng cường liên kết các nguồn lực trong nước và quốc tế, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới tại TP.HCM và Việt Nam.

Công bố các hợp tác chiến lược phát triển công nghiệp thế hệ mới Một trong những điểm nhấn của Open Innovation Day 2026 là công bố các hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, với TP.HCM đóng vai trò kết nối và tiên phong. Hoạt động này hướng đến tiếp nhận các bài toán thực tế từ doanh nghiệp, khu công nghiệp và địa phương; kết nối nguồn lực nghiên cứu, công nghệ và đầu tư để thiết kế giải pháp, hình thành dự án hợp tác và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ. Các lĩnh vực trọng tâm gồm trí tuệ nhân tạo, hạ tầng công nghệ số, năng lượng thế hệ mới, sản xuất thông minh và những ngành công nghiệp có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng mới.







