Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026: Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới

Diễn ra từ ngày 26 - 29.10, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 - AEF 2026 - có chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" và "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới".

Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp với các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

Diễn đàn có 21 đoàn khách VIP quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Các chương trình ngày 27 và 28.10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Theo ông Lê Trường Duy - Giám đốc HCMC C4IR, đây không chỉ là lần đầu tiên ở TP.HCM, mà còn là lần đầu tiên trên thế giới WEF đồng thương hiệu một chương trình với một địa phương. Điều này cho thấy sự công nhận của quốc tế đối với uy tín, vị thế của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trên toàn cầu.

Diễn đàn quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong và ngoài nước tham dự ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự kiến diễn đàn sẽ quy tụ hơn 1.500 đại biểu, trong đó có ít nhất 22 đoàn VIP quốc tế, nhiều nhất từ trước đến nay. Cập nhật đến hôm nay, ban tổ chức đã nhận được xác nhận tham dự từ các quan chức cấp cao chính phủ nhiều nước như Bộ trưởng Kinh tế Philippines, Thứ trưởng Ngoại giao Anh, Thứ trưởng Công nghệ và Điện tử Ấn Độ, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)...

Diễn đàn tập trung 4 trụ cột chính về tăng trưởng, công nghệ đột phát, mô hình hợp tác mới, vai trò tiên phong của khu vực tư nhân ẢNH: NHẬT THỊNH

Nội dung diễn đàn tập trung vào 4 trụ cột, gồm vai trò của các siêu đô thị trong kết nối những cực tăng trưởng; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân. Các nội dung gắn với thể chế, tài chính, công nghệ và doanh nghiệp, hướng đến hình thành cơ chế hợp tác và dự án có khả năng triển khai thực tế.

Các nội dung này được cụ thể hóa qua 21 phiên thảo luận. Mở màn ngày 26.10 là chương trình CEO500 với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp, bàn về sự hội tụ của dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 được quảng bá trên hệ thống màn hình điện tử tại Seoul, Hàn Quốc ẢNH: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Cùng ngày, tại đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức khai mạc Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026). Diễn ra đến ngày 29.10, triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ phục vụ tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững.

Các hoạt động về chuyển đổi kép trong công nghiệp, Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026 và Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ cũng mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển công nghiệp xanh.

Đặc biệt, thông điệp hợp tác sẽ được thảo luận tại sự kiện quan trọng nhất của diễn đàn ngày 28.10: Phiên toàn thể cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo, đại diện 8 quốc gia, Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Phiên đối thoại giữa Thủ tướng với giám đốc điều hành WEF, kéo dài 60 phút với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu" nhằm làm nổi bật thông điệp Việt Nam chuyển từ một đối tác chủ động tham gia sang một bên đồng kiến tạo các cơ hội tăng trưởng và hợp tác mới.



