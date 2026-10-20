Thủ tướng sẽ có chương trình đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Đón dòng vốn và công nghệ toàn cầu

Theo ông Lê Trường Duy, 12 dự án này của nhà đầu tư trong và ngoài nước, tập trung vào nhiều lĩnh vực hạ tầng, đặc biệt cảng, logistics, năng lượng... với tổng vốn đăng ký khoảng 13,5 tỉ USD.

Không tiết lộ chính xác các dự án "khủng nào" song với định vị "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" và chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) do UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức, diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Ban tổ chức khẳng định đây là cơ hội lớn cho Việt Nam.

Thực tế, những biến động địa chính trị, sự phát triển nhanh của công nghệ và xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang làm thay đổi chuỗi cung ứng, dòng vốn đầu tư và vị trí của các trung tâm tăng trưởng. Theo đó, khả năng kết nối quốc tế, tiếp cận công nghệ và hình thành các quan hệ đối tác mới ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Do vậy, AEF 2026 hướng tới tạo không gian trao đổi giữa chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia về những vấn đề đang định hình kinh tế toàn cầu, từ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chiến lược, tài chính, logistics đến sản xuất tiên tiến và kinh tế xanh.

Đặc biệt, thông qua các phiên đối thoại và hoạt động kết nối, diễn đàn kỳ vọng thúc đẩy cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ và xây dựng các liên minh hợp tác, gắn xu hướng toàn cầu với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Thông tin bại buổi họp báo, Ban tổ chức AEF 2026 cho hay, đến nay, 22 đại diện đoàn khách VIP quốc tế đã xác nhận tham dự, trong đó có đại diện lãnh đạo các cơ quan chính phủ Philippines, Qatar, Vương quốc Anh, Ấn Độ và lãnh đạo thủ đô Phnom Penh (Campuchia), cùng đại diện các bộ, ngành và địa phương nhiều quốc gia.

“Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” được định vị cho sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM ẢNH: NG.NGA

Diễn đàn cũng ghi nhận xác nhận tham dự của lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc (UN), Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Đại diện lãnh đạo, quản lý cấp cao của 7 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) tại Pháp, Đức, Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nam Phi và Kazakhstan cũng đã xác nhận hoặc có phản hồi tích cực.

Ngoài ra, có khoảng 160 đoàn trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu, cùng khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và đại diện cơ quan ngoại giao, lãnh sự tại Việt Nam. Đáng chú ý, việc tổ chức diễn đàn với nội dung hợp tác, đồng thương hiệu cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tạo điều kiện để TP.HCM tăng cường kết nối với các mạng lưới kinh tế quốc tế, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn, tri thức và kinh nghiệm quản trị. Đây cũng là cơ hội để thành phố thúc đẩy vai trò trung tâm kết nối đầu tư, tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Đối thoại cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất

Dự kiến AEF 2026 sẽ có 21 phiên chuyên đề, cấp cao và tham luận chuyên sâu, cùng 16 hoạt động bên lề. Diễn đàn dự kiến có khoảng 20 cuộc tiếp song phương bên lề giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM với khách mời, cùng khoảng 300 lượt phát biểu của chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế.

Ngày 26.10, chương trình CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu" dự kiến quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chương trình tập trung trao đổi về sự dịch chuyển của dòng vốn, công nghệ và tài chính, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các tập đoàn, nhà đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam. Ngày 27.10, các phiên chuyên đề đi sâu vào những vấn đề như kinh tế tuần hoàn, ESG, ứng dụng AI trong quản trị đô thị và công nghiệp, chủ quyền AI, trung tâm tài chính quốc tế, an toàn dữ liệu, an ninh mạng, logistics xanh và chuỗi giá trị toàn cầu...

Đại diện Ban tổ chức AEF 2026 cho biết, điểm nhấn của ngày 28.10 là phiên toàn thể cấp cao với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu", dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo các nước, WEF và các tổ chức quốc tế. Tiếp đó, chương trình đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu" sẽ tập trung vào tầm nhìn phát triển, lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng đang hình thành... Ngày 29.10, diễn đàn dự kiến tổ chức các hoạt động kết nối Việt Nam với Anh, Trung Quốc, Bắc Âu và Israel, tập trung vào thương mại, đầu tư, sản xuất, logistics, chuỗi giá trị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với chuỗi hoạt động đa dạng tại AEF 2026, TP.HCM kỳ vọng góp phần chuyển những cơ hội từ quá trình tái cấu trúc kinh tế toàn cầu thành nguồn lực phát triển thực chất, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong các mạng lưới hợp tác kinh tế và đổi mới sáng tạo.



