Khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, tổng đầu tư 40.123 tỉ đồng

Ngày 20.10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, đồng thời công bố phát điện lên lưới điện quốc gia đối với Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Hai dự án do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý thực hiện, gồm 4 tổ máy với tổng công suất hơn 3.000 MW, tổng mức đầu tư 82.145 tỉ đồng.

Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 sử dụng nhiên liệu than, đến nay cả 2 tổ máy cơ bản hoàn thành, đã phát điện lên lưới điện quốc gia với sản lượng 620 triệu kWh.

Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2 khởi công sáng 20.10 có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỉ đồng, sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và công nghệ turbin khí chu trình hỗn hợp, công suất hơn 1.600 MW. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 2.2030, tổ máy số 2 vào tháng 4.2030.

Các đại biểu làm nghi thức khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2 ẢNH: THANH LỘC

Khi hoàn thành, 2 nhà máy dự kiến cung cấp hơn 17,2 tỉ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được quy hoạch gồm 3 nhà máy Quảng Trạch 1, 2, 3 với tổng công suất hơn 4.500 MW. Đây là tổ hợp năng lượng có ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng kiến nghị xem xét, bổ sung các công trình truyền tải điện 500 kV, trong đó có trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch và đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu nhằm tăng khả năng truyền tải, giải tỏa công suất các nguồn điện trong khu vực.

Xe, máy sẵn sàng để xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2 ẢNH: THANH LỘC

Đại diện Bộ Tài chính đề nghị EVN sớm hoàn thành chạy thử, nghiệm thu Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật và an toàn để đưa nhà máy vào vận hành thương mại ổn định. Với Quảng Trạch 2, chủ đầu tư cần kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, hạn chế lãng phí, đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn lao động.

Tại buổi lễ, EVN cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 2 và các nhà thầu tập trung nguồn lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng hoặc sớm hơn tiến độ đề ra.