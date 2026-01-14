Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3: Tiếp tục hay dừng lại?

Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng; trước đây thuộc xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận).

Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15.4.2025, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 trong Quy hoạch điện 8 (điều chỉnh). Trước đó, dự án cũng đã được đưa vào quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 (điều chỉnh) ban hành kèm Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30.5.2025 của Bộ Công thương, dự án được xếp vào nhóm các nhà máy nhiệt điện than đang gặp khó khăn trong triển khai, với mốc vận hành dự kiến giai đoạn 2025 - 2030. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa khởi công xây dựng.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân ẢNH: QUỐC HANH

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã chủ trì nhiều cuộc họp với Bộ Công thương, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3, đồng thời xem xét các phương án xử lý cụ thể.

Ba phương án chính được đưa ra gồm: tiếp tục thực hiện dự án theo quy định hiện hành; chấm dứt dự án theo Quyết định số 500/QĐ-TTg về Quy hoạch điện 8; hoặc chấm dứt dự án trong trường hợp chủ đầu tư có văn bản thông báo dừng triển khai.

Phó thủ tướng giao Bộ Công thương tiếp tục làm việc với chủ đầu tư để làm rõ "số phận" dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3, trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Khu đất được quy hoạch để xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 ẢNH: QUỐC HANH

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án có tiếp tục thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới hay không, phụ thuộc vào kết quả làm việc giữa Bộ Công thương và nhà đầu tư, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Hiện toàn bộ khu vực đất dự kiến bố trí xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (đất sạch đã sẵn sàng). Trong đó, khu vực nhà máy rộng khoảng 56,11 ha và khu vực bãi thải xỉ khoảng 58,99 ha.

Tại cuộc làm việc với Bộ Công thương hôm 10.1, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thực hiện dự án theo hướng đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng đất hiệu quả và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trường hợp không tiếp tục thực hiện dự án nhiệt điện than, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Công thương sớm xem xét, quyết định việc chuyển đổi mô hình nhà máy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định, nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai đã được quy hoạch.

Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 do Công ty CP Năng lượng Vĩnh Tân 3 (VTEC) làm chủ đầu tư. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần do Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 15.4.2009, VTEC được thành lập từ tổ hợp các nhà đầu tư gồm: OneEnergy Ventures Limited (có trụ sở ở Hong Kong) nắm 49% vốn điều lệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm 29% và Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương nắm 22%.



