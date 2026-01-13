Bộ Công thương 'thúc' các dự án điện vào vận hành sớm hơn từ 3 - 6 tháng

Đó là một trong những nội dung tại Công văn 41 của Bộ Công thương mới đây về việc đôn đốc triển khai các dự án điện trong Điều chỉnh Quy hoạch điện 8, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 điều chỉnh.

Đối với chủ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện, Bộ Công thương đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn từ 3 - 6 tháng so với quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch được duyệt, đảm bảo quy trình, chất lượng. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo rõ và đề xuất giải pháp xử lý hoặc giải pháp tháo gỡ nhằm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Với các dự án nhiệt điện LNG, các chủ đầu tư dự án nhiệt điện LNG khẩn trương triển khai, sớm đưa dự án vào vận hành trước ngày 1.1.2031 để được hưởng các cơ chế theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 15 Nghị định số 56/2025, sửa đổi bởi Nghị định số 100/2025 của Chính phủ.

Trong trường hợp không đáp ứng tiến độ theo quy hoạch được duyệt, Bộ Công thương nhấn mạnh, chủ đầu tư các dự án nguồn điện khí LNG "hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả dự án" theo quy định của pháp luật tại thời điểm đưa dự án vào vận hành.

Các dự án nguồn và lưới điện được yêu cầu khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trước 3 - 6 tháng ẢNH: EVNSPC

Đối với các dự án nguồn điện linh hoạt, các nhà đầu tư quan tâm chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xác định cụ thể vị trí các dự án để sớm thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư bảo đảm tiến độ vận hành theo quy hoạch. Ngoài ra, với các dự án lưới điện, khẩn trương, tập trung cao độ trong công tác đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình lưới điện đã được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt là các dự án cấp điện cho khu vực phía bắc, các dự án lưới điện nhập khẩu điện từ Lào...

Ngoài ra, với UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Công thương đề nghị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 768 và các văn bản đôn đốc, điều hành của Bộ. Khẩn trương cập nhật các dự án nguồn và lưới điện được xác định trong Điều chỉnh Quy hoạch điện 8 vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành như quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất để tổ chức không gian làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện; tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện theo thẩm quyền, bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ để triển khai; các dự án chưa cấp chủ trương, chưa lựa chọn nhà đầu tư, đề nghị triển khai ngay việc lựa chọn nhà đầu tư, báo cáo rõ lý do và các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thay thế; các dự án đã lựa chọn nhà đầu tư, cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các dự án điện theo đúng tiến độ đề ra.

Thông báo của Bộ Công thương cũng yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch điện lực quốc gia, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan. Nghị quyết số 253/2025/QH15 về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 (có hiệu lực từ ngày 1.3.2026), Bộ Công thương đề nghị các địa phương rà soát các quy định mới tại Nghị quyết để nghiên cứu tổ chức thực hiện hiệu quả.