Siêu nhà máy nhiệt điện 1,3 tỉ USD của EVN 'chi viện' điện cho miền Bắc

Đưa 2 tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (tỉnh Quảng Trị) đi vào vận hành thương mại, phát điện trong cuối năm nay là mục tiêu trọng tâm được EVN phải hoàn thành trong 3 tháng cuối năm nay.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 sắp đi vào vận hành, góp phần bổ sung đáng kể sản lượng điện cho miền Bắc ẢNH: EVN

Dự án được EVN tổ chức triển khai thi công từ tháng 12.2021, gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.403 MW, tổng vốn đầu tư trên 42.000 tỉ đồng (khoảng 1,3 tỉ USD).

Sau gần 5 năm thi công, đến nay dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đang bước vào giai đoạn cuối, tổ máy 1 vận hành đạt 100% tải định mức, tổ máy 2 đang tiếp tục chạy thử theo kế hoạch.

Trước đó, ngày 2.10, EVN và Công đoàn EVN phát động thi đua 90 ngày đêm (từ ngày 3.10 - 31.12) đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành chạy thử, chạy tin cậy, đưa các tổ máy Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 vào phát điện thương mại an toàn, đúng tiến độ.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 là dự án nguồn điện quy mô lớn, khi đưa vào phát điện thương mại sẽ góp phần bổ sung đáng kể cho hệ thống điện miền Bắc, qua đó bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì sự ổn định vận hành của hệ thống điện quốc gia.

Cũng theo EVN, để đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã hoàn thành 50 MW; Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) hoàn thành 155 MW và phấn đấu hoàn thành 305 MW trong tháng 10.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO 3 tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư BESS tập trung tại miền Bắc với quy mô tương ứng 550 MW và 300 MW.

Không chỉ tập trung nguồn lực vào dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, trong 9 tháng vừa qua, EVN đôn đốc các đơn vị tập trung triển khai đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm. Trong đó, các dự án thủy điện Trị An mở rộng, thủy điện tích năng Bác Ái đang tiếp tục triển khai thi công.

Các dự án thủy điện mở rộng khác gồm: thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng, Sê San 4 mở rộng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

Các dự án thủy điện Sơn La mở rộng và thủy điện Lai Châu mở rộng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền.

EVN thúc tiến độ dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc

Theo phương thức vận hành của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc từ nay đến hết năm 2026 dự kiến 88,97 tỉ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

EVN đang phối hợp chặt chẽ với NSMO theo dõi, cập nhật liên tục nhu cầu điện, độ khả dụng các nguồn điện, tình hình thủy văn nước về các hồ nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong các tháng cuối năm 2026, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản đảm bảo cung ứng điện năm 2027.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng lưới điện, EVN chỉ đạo các đơn vị tập trung thi công, phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành ngay trong năm nay.

Đặc biệt, EVN đang đôn đốc tiến độ để khởi công các dự án nhập khẩu điện Trung Quốc khu vực Móng Cái (trạm biến áp 220 kV Móng Cái, đường dây 220 kV Hải Hà - Móng Cái; đường dây từ biên giới - Hải Hà...) với mục tiêu đưa vào vận hành trong quý 2/2027.