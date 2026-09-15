EVN thoát lỗ lũy kế, lãi hơn 12.200 tỉ đồng trong 8 tháng

Thông tin được nêu ra tại cuộc họp của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc với EVN về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng tái cơ cấu, phát triển thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn.



Báo cáo tại cuộc họp, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV EVN, cho biết, sau giai đoạn khó khăn 2022 - 2023, EVN tiết giảm chi phí, điều hành và cơ cấu lại hoạt động. Tính đến cuối tháng 6, tập đoàn đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ các năm trước.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An ẢNH: VGP

Đáng chú ý, 8 tháng năm nay, EVN ghi nhận doanh thu hơn 482.000 tỉ đồng, tương đương 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận ước đạt 12.215 tỉ đồng, bằng 103% kế hoạch, còn số nộp ngân sách khoảng 17.160 tỉ đồng. EVN dự kiến cả năm lãi trên 13.500 tỉ đồng và nộp ngân sách hơn 26.300 tỉ đồng.

Tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2026 với tổng vốn 123.560 tỉ đồng; tập trung hoàn thành phát điện Nhiệt điện Quảng Trạch I, đẩy nhanh các dự án nguồn điện và triển khai các dự án lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư hệ thống điện những năm tới rất lớn, dự kiến cần khoảng 830.000 tỉ đồng trong giai đoạn đến 2030.

Theo lãnh đạo EVN, thách thức là nhu cầu điện tăng nhanh, trong khi tiến độ nguồn điện giữa các chủ đầu tư chưa đồng đều. Khi nhu cầu điện tiếp tục tăng khoảng 10 - 12%/năm, yêu cầu bảo đảm dự phòng và vận hành an toàn hệ thống điện ngày càng cao.

Trong khi đó, các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi có nhu cầu vốn lớn và thời gian thu hồi vốn dài, đòi hỏi cơ chế phù hợp để tạo điều kiện thu xếp vốn và thúc đẩy đầu tư.

Lãnh đạo EVN cũng lưu ý sự lệch pha về tiến độ giữa phát triển nguồn và lưới điện. Một số dự án điện gió, điện mặt trời có thể triển khai trong thời gian tương đối ngắn, trong khi các công trình lưới truyền tải 220 - 500 kV cần nhiều thời gian cho thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và xây dựng. Vì vậy, cần đẩy nhanh phát triển lưới để bảo đảm đồng bộ với nguồn, tránh tình trạng nguồn điện hoàn thành nhưng hạ tầng truyền tải chưa đáp ứng.

Kết luận cuộc làm việc, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu EVN tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng. Về tái cơ cấu ngành điện, EVN cần tổ chức lại hoạt động theo các trụ cột rõ ràng, gắn với chiến lược phát triển, nâng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Phó thủ tướng cũng lưu ý việc phát triển nguồn phải gắn với phát triển lưới, trong đó hệ thống truyền tải cần đi trước một bước, tránh tình trạng nhà máy hoàn thành nhưng không đủ khả năng giải tỏa công suất. EVN cũng cần đẩy nhanh nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, điện gió và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Đặc biệt về giá điện, EVN thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.