Bộ có quyền yêu cầu giảm giá điện và EVN thực hiện trong vòng 5 ngày

Cụ thể, một trong những điểm đáng chú ý là Nghị định 278 vẫn giữ nguyên các ngưỡng điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân đã được quy định tại Nghị định 72. Theo đó, hằng năm và trong các đợt rà soát trong năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải tính toán lại giá bán lẻ điện bình quân để xem xét điều chỉnh theo quy định.

Nếu giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với mức hiện hành, EVN sẽ không được điều chỉnh giá mà phải báo cáo Bộ Công thương để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá điện cần giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5%, EVN phải lập phương án giá gửi Bộ Công thương rà soát. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Công thương có ý kiến bằng văn bản về kết quả tính toán giá điện. Sau khi nhận ý kiến này, EVN được quyết định điều chỉnh giá và phải báo cáo trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh.

Giá điện tăng từ 2% trở lên, EVN lập phương án, gửi Bộ Công thương rà soát... ẢNH: EVNSPC

Các quy định về ngưỡng điều chỉnh và trình tự xử lý cũng được áp dụng tương tự đối với các đợt rà soát, điều chỉnh giá điện trong năm.

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh giảm mà EVN không điều chỉnh giảm, Bộ Công thương có trách nhiệm yêu cầu EVN điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân. EVN có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Công thương trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Ngoài ra, Nghị định mới cũng siết chặt công tác kiểm tra, công khai chi phí sản xuất kinh doanh điện. Hằng năm, trước ngày 30.6, EVN phải báo cáo chi phí thực tế của năm trước để Bộ Công thương chủ trì kiểm tra, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công thương được thuê tư vấn độc lập để thẩm tra các khoản chi phí.

Kết quả kiểm tra chi phí sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công thương. Nếu cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai sót trong việc tính toán giá bán lẻ điện bình quân, EVN phải cập nhật, điều chỉnh phương án giá trong các lần điều chỉnh tiếp theo.

Nhìn chung, Nghị định 278 không thay đổi ngưỡng điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân so với Nghị định 72, nhưng bổ sung các quy định nhằm tăng tính minh bạch trong xác định chi phí, nâng cao trách nhiệm giải trình của EVN và tăng cường vai trò giám sát của Bộ Công thương trong điều hành giá điện.