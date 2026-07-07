Đầu tư điện gió ngoài khơi: Vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 272/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 253/2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. So với các quy định trước đây, Nghị định 272 đã bổ sung nhiều quy định mới, đặc biệt đối với hoạt động khảo sát và đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi.

Cụ thể, điểm mới của Nghị định 272 là lần đầu tiên quy định cụ thể điều kiện đối với đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi. Theo đó, đơn vị khảo sát phải đáp ứng các điều kiện như: Có vốn chủ sở hữu tối thiểu là 1 tỉ đồng đối với mỗi MW điện gió ngoài khơi đề nghị giao khu vực biển để khảo sát. Trường hợp đơn vị khảo sát đề nghị giao khu vực biển để khảo sát nhiều dự án điện gió ngoài khơi, vốn chủ sở hữu tối thiểu của đơn vị khảo sát phải đáp ứng tương ứng với tổng số MW của các dự án điện gió ngoài khơi được đề xuất.

Đồng thời, đơn vị khảo sát phải chứng minh năng lực tài chính thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc các tài liệu hợp pháp khác. Quy định này không có trong các văn bản trước đây và được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng đăng ký khảo sát tràn lan nhưng thiếu năng lực triển khai thực tế.

Quy định mới đối với doanh nghiệp tham gia điện gió ngoài khơi phải có vốn chủ sở hữu tham gia dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, Nghị định 272 cũng lần đầu quy định rõ điều kiện tài chính đối với doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, bán điện lên hệ thống điện quốc gia trong quy hoạch phát triển điện lực và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025 - 2030, giai đoạn 2031 - 2035 phải đáp ứng các điều kiện như doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu tham gia dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư; phần vốn còn lại phải chứng minh khả năng huy động từ các tổ chức tín dụng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trường hợp doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 58/2025 và có tỷ lệ vốn góp đầu tư trong dự án tối thiểu là 15%.

So với trước đây, khi chưa có quy định cụ thể về tỷ lệ vốn tự có của nhà đầu tư, quy định này được đánh giá sẽ góp phần sàng lọc các doanh nghiệp có năng lực tài chính thực sự, hạn chế tình trạng giữ chỗ dự án hoặc chậm triển khai.

Một điểm mới đáng chú ý khác là Nghị định đã bổ sung cơ chế xử lý chi phí khảo sát và lập hồ sơ dự án điện gió ngoài khơi. Cụ thể, đối với các dự án do doanh nghiệp Nhà nước được giao thực hiện khảo sát để phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, toàn bộ chi phí khảo sát và lập hồ sơ phải được kiểm toán trước khi hoàn trả. Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ có trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí này theo quy định, tùy từng hình thức tham gia đầu tư. Đây là cơ chế mới nhằm bảo đảm minh bạch trong sử dụng nguồn lực và tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi chi phí khảo sát đã thực hiện.

Không chỉ bổ sung các điều kiện về tài chính, Nghị định 272 còn quy định đầy đủ trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ khảo sát, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, đồng thời xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét, thẩm định dự án. Đây là những nội dung trước đây được quy định phân tán hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho quá trình triển khai các dự án quy mô lớn.