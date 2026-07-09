EVNSPC bảo đảm điện cho tăng trưởng, tăng tốc đầu tư hạ tầng điện phía Nam

Đảm bảo điện an toàn, ổn định xuyên suốt mùa khô

6 tháng đầu năm nay, khu vực phía nam bước vào mùa khô với nền nhiệt cao, nắng nóng kéo dài, trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi mạnh. Nhu cầu sử dụng điện, nhất là tại các khu công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm, tiếp tục tăng nhanh.

Lũy kế 6 tháng, công suất cực đại của EVNSPC đạt 11.115 MW, tăng 6,64% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện thương phẩm đạt 36,88 tỉ kWh, tăng 7,29%. Trong đó, nhóm thương mại - nhà hàng - khách sạn tăng 11,61%; quản lý tiêu dùng tăng 8,34%; nông, lâm, thủy sản tăng 8,01%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,01% và các hoạt động khác tăng 10,28%.

Lãnh đạo EVNSPC thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình đầu tư xây dựng trọng điểm ẢNH: EVNSPC

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, EVNSPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn quản lý. Tổng công ty đã chủ động bám sát tình hình, chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai hàng loạt giải pháp trong quản lý vận hành; đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện, quản lý phụ tải, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực…

Các công ty điện lực thành viên thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, xử lý kịp thời các nguy cơ sự cố. Các đơn vị cũng tập trung theo dõi sát các đường dây có mức mang tải cao, đặc biệt là các tuyến mang tải trên 90%, từ đó xây dựng phương án và kế hoạch cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng đầy tải, quá tải; thường xuyên theo dõi sát các thông số vận hành để có phương án san tải, khai thác tải giữa các máy biến áp (MBA) hợp lý... Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, suất sự cố, tổn thất điện năng đều đạt kết quả tốt hơn kế hoạch Tập đoàn giao.

Các công ty điện lực tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy trong 6 tháng đầu năm ẢNH: EVNSPC

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục là điểm sáng. Với hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh hoạt động 24/7, mọi yêu cầu, kiến nghị của khách hàng (đặc biệt là các thắc mắc liên quan đến hóa đơn tiền điện) đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, công khai và minh bạch. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến hết tháng 6/2026 đã đạt 100%.

Phong trào tiết kiệm điện cũng được triển khai sâu rộng, quyết liệt, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo cung ứng điện. Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với các Sở Công Thương tham mưu UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện. Sản lượng điện tiết kiệm 6 tháng đạt 2,34 tỉ kWh, tương đương 6,35% sản lượng điện thương phẩm.

Công tác điều chỉnh phụ tải (DR) và dịch chuyển phụ tải tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện và hỗ trợ bảo đảm cung ứng điện trong các thời điểm phụ tải cao. Tổng công ty đã ký thỏa thuận tham gia chương trình DR với 5.979 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên; cùng với đó, rà soát 4.152 khách hàng có tiềm năng tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải với tổng công suất dịch chuyển hơn 401 MW.

Tăng tốc đầu tư, nâng năng lực hệ thống điện

EVNSPC xác định công tác đầu tư xây dựng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng điện, phục vụ tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam.

Ngay từ đầu năm, EVNSPC đã huy động tối đa nguồn lực, tăng cường phân cấp, bám sát hiện trường để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật tư thiết bị và tổ chức thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Nhân viên EVNSPC ứng dụng flycam trong kiểm tra lưới điện ẢNH: EVNSPC

Với những mục tiêu đặt ra, sự vào cuộc của cả hệ thống và bằng nhiều quyết sách đột phá, đổi mới, lũy kế đến tháng 6 năm nay, EVNSPC đã khởi công 32 công trình, đóng điện 53 công trình lưới điện 110kV; giá trị giải ngân đầu tư thuần đạt 7.039 tỉ đồng, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và thu hút đầu tư cho các tỉnh, thành phố phía nam trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nhân viên EVNSPC tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học ẢNH: EVNSPC

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về công tác đầu tư xây dựng, EVNSPC đã hoàn thành đóng điện 51 công trình lưới điện 110kV đúng vào dịp 30.4 năm nay, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 51 năm ngày Thống nhất Đất nước và 51 năm thành lập EVNSPC (30.4.1975 - 30.4.2026).

Đẩy mạnh chuyển đổi số, điều khiển từ xa trong quản lý, điều hành lưới điện ẢNH: EVNSPC

Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm là nền tảng quan trọng để EVNSPC phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2026 và thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng hai con số.

Từ nay đến cuối năm, EVNSPC sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng và sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai, mưa bão cùng các tình huống bất thường. Đặc biệt, Tổng công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, đóng điện và giải ngân các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch, nhất là các dự án đảm bảo điện cho Hội nghị APEC 2027…