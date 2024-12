Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạm

Công an Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 280 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn.



Trong thời gian cao điểm, Công an Hà Nội tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và thủ đô… vào dịp Noel, Tết Dương lịch 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các lễ hội đầu xuân năm mới.

Trong cao điểm, Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan "tín dụng đen"; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm xâm phạm sở hữu; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên; tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc; tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, an toàn thực phẩm; tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm; tội phạm công nghệ cao…

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá khổ, quá tải…

Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng chống tội phạm đường phố, giải quyết triệt để tình trạng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép cũng nằm trong kế hoạch ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cùng đó, Công an Hà Nội đề nghị chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng vào thời điểm Tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm.