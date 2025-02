Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 800 tỉ

Chiều 10.2, đại diện Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, trú TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Phong (42 tuổi, trú H.Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Hữu Quỳnh (40 tuổi, trú H.Tiên Du, Bắc Ninh), Hoàng Anh Quang (40 tuổi, trú H.Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Văn Thuần (42 tuổi, trú TP.Phú Quốc, Kiên Giang) và Trần Minh Hoàng (39 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội) về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bị can Nguyễn Văn Nam ẢNH: N.B

Theo đại diện Công an Hà Nội, bị can Nam là một trong 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, hoạt động tinh vi này.

Bước đầu, cảnh sát xác định từ tháng 6.2024, Nam rủ Quỳnh cùng lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc và được cấp tài khoản Master UC0807 hạn mức lên tới 1 triệu USD (tương đương 25 tỉ đồng) và 1 tài khoản tài khoản cấp thư ký với hạn mức 200.000 USD (tương đương khoảng 5 tỉ đồng) trên trang 2 web.

Bị can Nguyễn Văn Phong ẢNH: N.B

Nhận 2 tài khoản, Nam giao Quỳnh theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền qua tài khoản hạn mức 1 triệu USD.

Tài khoản còn lại Nam giao Phong và Quang để chia nhỏ và tổ chức đánh bạc.

Tháng 1 vừa qua, biết lực lượng công an mở cao điểm đấu tranh với tội phạm, Nam đã đổi sang tài khoản mới để che giấu hành vi phạm tội và giao Phong, Quang tiếp tục chia nhỏ thành 2 tài khoản cấp dưới.

PC02 Công an Hà Nội xác định qua tài khoản hạn mức 1 triệu USD, từ tháng 6.2024 đến 19.1, các đối tượng đã tham gia cá cược với số tiền lên tới 800 tỉ đồng.

Đối với Nam, Phong và Quang, cảnh sát xác định một trong số tài khoản nhóm này quản lý đã cá cược với số tiền 320 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền, PC02 Công an Hà Nội đã phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng và thu giữ 3 ô tô, 18 điện thoại di động.

Theo PC02 Công an Hà Nội, đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi.

Các đối tượng thường sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo… để hoạt động, lập ra các tài khoản ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội, nhằm đối phó với lực lượng công an.