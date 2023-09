Công an Hải Dương phối hợp thu giữ hàng nghìn bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Ngày 23.9, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu và môi trường (PC03) Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị phát hiện số lượng lớn bánh trung thu không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 20.9, qua công tác nắm tình hình, PC03 Công an tỉnh Hải Dương phát hiện cơ sở kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm, có địa chỉ tại số 53, phố Quang Liệt (P.Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) do chị Nguyễn Thị Minh Thu (29 tuổi, trú TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) làm chủ, có hoạt động kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

PC03, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp Đội 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra, thu giữ hơn 1.300 chiếc bánh trung thu được đựng trong 13 thùng giấy có ghi chữ nước ngoài, không có tem nhãn mác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm. Số bánh này đang được bày bán công khai.

Lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong toàn bộ số bánh trung thu nói trên để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an tiến hành lập biên bản, thu giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu tại cơ sở kinh doanh của chị Nguyễn Thị Minh Thu CÔNG AN CUNG CẤP

Cũng trong ngày 20.9, PC03, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục phát hiện cơ sở sản xuất bánh trung thu Mỹ Duyên (địa chỉ tại xã Kim Anh, H.Kim Thành, Hải Dương) do ông Nguyễn Hữu Giang (53 tuổi, trú H.Kim Thành) làm chủ, có dấu hiệu vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, cơ sở Mỹ Duyên chuyên sản xuất bánh trung thu với công suất 2.000 chiếc bánh/ngày. Lượng người lao động từ 7 - 10 người.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, những người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm tại cơ sở này không tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, như không đội mũ; không đeo khẩu trang; cơ sở cũng không bố trí riêng biệt nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói, nhà vệ sinh, rửa tay, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên quan…

Sau khi phát hiện vi phạm tại các cơ sở nói trên, PC03, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp Đội 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương tiến hành lập biên bản các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu để xử lý theo quy định của pháp luật.