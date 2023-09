Đà Nẵng: Công khai cơ sở bánh trung thu vi phạm nghiêm trọng

Theo Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng, 3 đoàn công tác của Phòng công tác thanh tra, Đội quản lý An toàn thực phẩm số 1 và 2 tiến hành thanh tra trực tiếp 175 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các làng nghề truyền thống, dịch vụ ăn uống, phối hợp UBND các quận, huyện kiểm tra cửa hàng, tạp hóa, quầy kinh doanh bánh trung thu trên các tuyến đường.

Mục tiêu đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm liên quan bánh trung thu, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.



Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào nội dung vi phạm chất lượng, điều kiện sản xuất kinh doanh, quảng cáo; tập trung vào các cơ sở liên quan bánh trung thu, các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, bia rượu, nước giải khát, thịt…

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng kiểm tra các cơ sở NGUYỄN TÚ

Lực lượng kiểm tra tập trung rà soát giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; đồng thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm... Qua đó, kịp thời lập biên bản vi phạm, tạm đình chỉ các cơ sở không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Đặc biệt, các trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (về tổ chức, cá nhân) để cảnh báo cho cộng đồng.

Tập trung kiểm tra các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết Trung thu NGUYỄN TÚ

Tại Q.Hải Châu, hoạt động kiểm soát an toàn thực phẩm diễn ra trước, trong và sau tết Trung thu, triển khai rộng khắp từ quận xuống phường, trên mọi cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, sản xuất, kể cả thức ăn đường phố.

Tương tự, Q.Sơn Trà cũng tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm để tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu NGUYỄN TÚ

Địa phương này cũng tăng cường thông tin cho người tiêu dùng, trong đó nhấn mạnh việc lựa chọn chế biến bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm trôi nổi.

Ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng, cũng khuyến cáo người tiêu dùng lưu ý chọn sản phẩm nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng như tên, địa chỉ nhà sản xuất, bảo quản, hạn sử dụng... để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

Lực lượng chức năng Q.Sơn Trà lấy mẫu kiểm nghiệm cơ sở sản xuất NGUYỄN TÚ

"Bánh trung thu là sản phẩm được chế biến từ nhiều loại nguyên liệu, gia vị, phụ gia... đều có nguy cơ mất an toàn thực phẩm như ôi thiu, nhiễm các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh, cần bảo quản sạch sẽ theo hướng dẫn sử dụng. Tuyệt đối không chọn sản phẩm trôi nổi, hết hạn sử dụng", ông Nguyễn Tấn Hải chia sẻ.