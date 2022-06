Công an Hải Dương triệt phá nhiều ổ nhóm mua bán ma túy số lượng 'khủng'

Bắt giữ nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin

Ngày 23.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, một nhóm các bị can trong đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn trên địa bàn tỉnh vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 10 phút, ngày 31.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an P.Hiệp An bắt quả tang Nguyễn Văn Việt (36 tuổi) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Nguyễn Văn Tú (29 tuổi), cùng trú P.Hiệp An, TX.Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

Qua đấu tranh khai thác, Việt khai nhận đã mua ma túy trên của Vũ Văn Dũng (52 tuổi), trú H.Gia Lộc (tỉnh Hải Dương).

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Dũng.

Khám xét chỗ ở của Dũng và một số đối tượng có liên quan, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 bánh heroin và một số lượng ma túy đã được các đối tượng chia nhỏ. Tổng khối lượng heroin bị thu giữ trong vụ án là 706,093 g cùng một số phương tiện, tài liệu khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng và Nguyễn Văn Việt về tội mua bán trái phép chất ma túy.





Triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy phức tạp

Cũng trong ngày 23.6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an H.Bình Giang (Hải Dương) đã truy bắt 5 nghi phạm: Vũ Tiến Thành (48 tuổi), Đặng Thế Hoàng (26 tuổi) và Trần Văn Quang về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi) và Đinh Văn Yêu (36 tuổi) tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tất cả các nghi phạm đều trú tại H.Bình Giang. Lực lượng công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, đầu tháng 6 vừa qua, Công an H.Bình Giang xác định được một ổ nhóm ma túy đều là người trong huyện do Vũ Tiến Thành cầm đầu và cung cấp ma túy cho Đặng Thế Hoàng bán.

Sau khi mua ma túy từ Thành, Hoàng trực tiếp hoặc thông qua Quang bán cho các con nghiện sử dụng (trong đó có Tuấn là khách quen của Hoàng và Quang). Mua được ma túy, Tuấn mang về tổ chức cho một số con nghiện khác sử dụng trái phép ngay tại nhà ở của mình.

Chiều 13.6, qua thông tin từ quần chúng nhân dân, được biết Tuấn có biểu hiện "ngáo đá", cầm dao khua múa ở đường xã Thái Học. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Bình Giang phối hợp với Công an xã Thái Học tiến hành ngăn chặn và triệu tập đối tượng về làm việc.

Sau khi áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ về toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng trên.