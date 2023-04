Công an kiểm tra đồng loạt 9 trụ sở F88 ở Quảng Nam

Sáng 8.4, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết sáng cùng ngày, lực lượng công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương đồng loạt kiểm tra 9 điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (F88) trên địa bàn tỉnh.



Trụ sở F88 đóng tại TX.Điện Bàn là 1 trong 9 điểm bị Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra C.X

Cụ thể, 9 điểm kinh doanh của F88 ở Quảng Nam gồm: 3 điểm đóng tại TP.Tam Kỳ; 2 điểm đóng tại TX.Điện Bàn, cùng TP.Hội An, H.Duy Xuyên, H.Núi Thành và H.Thăng Bình mỗi nơi 1 điểm.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, việc kiểm tra hành chính nhằm mục đích làm rõ công ty này có bảo đảm an toàn không, có cho vay nặng lãi hay không. Đặc biệt có việc đòi nợ, đe dọa kiểu khủng bố, cưỡng đoạt tài sản người vay hay không.

Ngoài ra, việc kiểm tra các trụ sở F88 trên nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật khi thực hiện các hợp đồng cho vay, kịp thời phát hiện và làm rõ những sai phạm (nếu có), kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế; kịp thời phát hiện hạn chế, từ đó chấn chỉnh và xử lý nếu có vi phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công ty F88 thành lập năm 2016, vốn điều lệ gần 600 tỉ đồng. Đơn vị này có công ty mẹ là Công ty CP đầu tư F88, thành lập năm 2015, vốn điều lệ gần 70 tỉ đồng.

Người đại diện pháp luật 2 công ty này là ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty F88. Theo nội dung trên website của Công ty F88, công ty này có hơn 800 chi nhánh trên cả nước.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, F88 là công ty chuyên cho vay tiền, có hàng trăm nhân viên thu hồi nợ. Trong thời gian qua, nhiều nhân viên của Công ty F88 đã đe dọa người vay, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.