Công an Lâm Đồng giảm 3 đầu mối đơn vị cấp phòng, điều chuyển nhiều cán bộ

Chiều 15.9, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về kiện toàn tổ chức cán bộ.

Theo đó, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng giảm 3 đầu mối đơn vị cấp phòng.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (bên phải) trao quyết định cho các cán bộ được điều động bố trí công tác vào chiều 15.9 LV

Cụ thể, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu thành Phòng Tham mưu Công an tỉnh; sáp nhập Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; đồng thời sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ an ninh.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh quy định tổ chức bộ máy của 8 phòng thuộc công an tỉnh và quyết định bố trí, điều động đối với 15 lãnh đạo cấp phòng và công an các đơn vị, địa phương cùng với lãnh đạo cấp phó phòng và phó công an cấp huyện.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh là chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.