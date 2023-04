Công an tỉnh Lâm Đồng có thêm phó giám đốc

Ngày 15.4, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm thượng tá Vũ Tuấn Anh làm tân Phó giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc cho thượng tá Vũ Tuấn Anh. LÂM VIÊN

Thượng tá Vũ Tuấn Anh (44 tuổi) từng làm Trưởng Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng), sau đó làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm chức Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho thượng tá Vũ Tuấn Anh.

Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng thượng tá Vũ Tuấn Anh. LÂM VIÊN

Như vậy, hiện nay Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng có Giám đốc là đại tá Trương Minh Đương và các Phó giám đốc gồm: đại tá Đinh Xuân Huy, đại tá Lê Hồng Phong, đại tá Nguyễn Quang Thống, đại tá Bùi Đức Thịnh và thượng tá Vũ Tuấn Anh.