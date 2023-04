Đại tá Hồ Thành Hiên được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 5.4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với đại tá Hồ Thành Hiên giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.



Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh (bên phải) chúc mừng đại tá Hồ Thành Hiên

HÀ THỦY

Đại tá Hồ Thành Hiên (51 tuổi, quê quán xã Tân Hội, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Đại tá Hồ Thành Hiên trước đó đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Tây Ninh, sau đó đại tá Hiên được biệt phái giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chúc mừng đại tá Hồ Thành Hiên được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Trãi nói, với cương vị mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh mong đại tá Hồ Thành Hiên sẽ tiếp tục phát huy khả năng chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm để cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Đảng ủy Công an tỉnh đề ra, góp phần đạt hiệu quả trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn…