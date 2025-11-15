Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an Lâm Đồng triệt phá vụ khai thác vàng trái phép

Quế Hà - Lâm Viên
15/11/2025 21:53 GMT+7

Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam các bị can khai thác vàng trái phép xảy ra tại xã Tà Năng.

Theo điều tra ban đầu, các bị can khai thác vàng trái phép gồm: Lại Quốc Huy (35 tuổi), Bùi Văn Thanh (40 tuổi, cùng quê Phú Thọ), Võ Ngọc Hùng (37 tuổi) và Nguyễn Huy Bảo (36 tuổi, cùng quê Lâm Đồng). CSĐT đã bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo điều 227, bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an Lâm Đồng, qua quá trình theo dõi và mật phục, lúc 22 giờ ngày 8.11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Tà Năng bất ngờ ập vào khu vực khai thác vàng trái phép tại khu rừng ở thôn Ma Pó, xã Tà Năng.

Công an Lâm Đồng triệt phá vụ khai thác vàng trái phép - Ảnh 1.

Một bị can trong vụ án khai thác vàng trái phép

ẢNH: CACC

Tại hiện trường, cả 4 người trên đang khai thác và đãi tuyển vàng từ sa quặng. Lực lượng công an đã thu giữ hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng gồm: máy đập, máy xay đá, máy phát điện, hệ thống máy sàng, máy bơm và 72 bao đá quặng chứa vàng.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện hóa chất độc hại (nghi là thủy ngân) sử dụng trong quá trình tuyển đãi vàng. 

Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu thêm hơn 40 bao quặng, 1 can hóa chất và 7 cục kim loại nghi là vàng. Công an xác định, các bị can trên đã cùng một số người khác đã khai thác hơn 5 tấn quặng đá sỏi, sau đó đãi tách được hơn 700 gam vàng (tương đương 18 lượng vàng).

Công an Lâm Đồng triệt phá vụ khai thác vàng trái phép - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án bị công an thu giữ

ẢNH: C.T.V

Toàn bộ tang vật vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng tạm giữ. 

Đáng chú ý, nơi xảy ra vụ án khai thác, đào đãi vàng trái phép này là vùng giáp ranh giữa H.Đức Trọng (Lâm Đồng cũ) và H.Bắc Bình (Bình Thuận cũ).

Trước đó, rạng sáng ngày 9.12.2023, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) cũng đã bao vậy, bắt một vụ khai thác vàng trái phép, tại khu vực giáp ranh giữa 2 huyện trên, thu giữ nhiều tang vật của vụ án; trong đó có cả hóa chất độc hại (thủy ngân) mà các đối tượng dùng để đãi vàng. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận (cũ) đã khởi tố 12 bị can trong vụ án vừa nêu.

Tin liên quan

Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhiều nơi liên quan vụ khai thác vàng trái phép

Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tổ chức khám xét nhiều nơi có biểu hiện mua bán hóa chất liên quan vụ khai thác, đãi lọc quặng vàng vùng giáp ranh Bình Thuận - Lâm Đồng.

