Công an làm rõ vụ mất giấy tờ, đi nhận lại thì mất luôn xe máy

Ngày 6.10, Công an P.15, Q.10 (TP.HCM) tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm xe máy xảy ra trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, anh Đ.N.H (33 tuổi, quê Quảng Nam) cho biết, ngày 1.10, anh đến đánh cầu lông tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Q.11, TP.HCM). Sau đó, anh H. phát hiện áo khoác của mình để bên ngoài sân bị mất. Bên trong áo khoác có chìa khóa, 2 điện thoại di động cùng ví có các giấy tờ như CCCD, CMND, giấy đăng ký xe máy.

Bãi xe nơi anh H. gửi để vào trung tâm thương mại nhận lại giấy tờ rồi mất luôn xe máy TRẦN KHA

Anh H. đăng thông tin bị mất giấy tờ lên mạng nhờ trợ giúp. Sau đó, có người liên hệ nhắn tin cho anh H. qua Facebook nói sẽ trả lại ví và giấy tờ. Anh H. đã gửi số điện thoại, địa chỉ nhà theo yêu cầu vì người này nói để shipper đem đến. Tuy nhiên, anh H. đợi mãi không thấy ai mang giấy tờ đến.



Đến sáng 5.10, một người đàn ông gọi điện hẹn gặp anh H. tại một trung tâm thương mại trên đường Tô Hiến Thành (P.15, Q.10) để trả lại ví. Anh H. chạy xe máy đến điểm hẹn thì người này nói đang bận đóng hàng hóa bên trong siêu thị nên không ra gặp được. Người này nói anh H. vào bên trong trung tâm thương mại chờ.

Anh H. gửi xe máy tại bãi giữ xe tại tòa nhà ở trung tâm thương mại rồi đi vào bên trong. Đợi mãi không thấy người trả lại ví, anh H. quay trở ra bãi xe thì không thấy xe máy của mình đâu.

Hỏi người trông coi ở bãi xe thì anh H. được biết có một người lấy lý do là mất thẻ xe, để lại giấy đăng ký xe và CMND rồi lấy xe ra khỏi bãi. Theo anh H., giấy đăng ký xe và CMND kẻ gian để lại là giấy tờ mà anh bị mất trước đó.

"Kẻ gian quá tinh vi, họ thăm dò, chọn một địa điểm ghi thẻ xe bằng giấy, không có camera. Mình nghĩ họ đã sắp xếp và lên kịch bản, chủ đích dẫn dắt mình vào bãi xe để lấy xe", anh H. nói.

Trong khi đó, một người của bãi giữ xe tại tòa nhà trung tâm thương mại cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, người của bãi xe và anh H. đã thống nhất việc thương lượng, đền bù về xe máy bị mất.

Theo anh H., tổng giá trị tài sản bị mất (gồm 1 xe máy và 2 điện thoại) khoảng 100 triệu đồng. Anh H. cũng đã đến trụ sở công an trên địa bàn Q.11 và Công an P.15 (Q.10) để trình báo vụ việc mất tài sản của mình. Công an P.15 (Q.10) đã lập hồ sơ, xác minh làm rõ thông tin trình báo của anh H. về vụ mất trộm xe máy này.